أستاذ قانون: حسين الشحات سيتعرض "يقينا" للحبس
قال دكتور هشام جامع، أستاذ ورئيس قسم القانون في جامعة المنوفية، إن الدولي المصري حسين الشحات سوف يتعرض للحبس بسبب أزمته مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
وحرك الشيبي، دعوى قضائية ضد حسين الشحات بعدما قام الأخير بسبه وصفعه بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.
وبدأت محكمة مصرية بالفعل النظر في القضية، بعدما قبلت النيابة العامة الدعوى، وحولتها إلى القضاء.
ويرفض الأهلي المصري ذهاب الأزمة إلى القضاء العادي حيث حرك شكوى ضد الشيبي في لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري بدعوى اللجوء للقضاء العادي في شأن رياضي.
وقال البدري في منشور عبر فيسبوك :" تابعوا تفاصيل سجالات طرفي قضية محمد الشيبي ضد حسين الشحات وموقف المحكمة من طلبات الطرفين وأسلوب ادارة القضية وستعرفون أن ما قلته لكم من البداية كان صحيحا رغم كل الضجيج الإعلامي".
وواصل :"بل إن أساتذة جنائي وقضاة عبروا عن رفضهم لمنطق الأمور والقانون بسبب محبتهم لنادي معين..لم يفصلوا بين ميولهم وموضوعيتهم ، بينما المسألة قانون صرف".
وأردف :"المحكمة لم تجد في كل ما قدمه محامي حسين الشحات شيئا متصلا بموضوع القضية. ورفضت دفع المحامي بعدم دستورية نظر القضية امام القضاء المدني ( الجنائي) بسبب ماقال إنه اختصاص أجهزة كرة القدم وقانون الفيفا، حيث لم تمنحه المحكمة تصريحا برفع دعوى دستورية واستمرت في نظر القضية".
وتابع :"ووجهت محاميه إلى الدفاع في موضوع القضية دون إضاعة وقت المحكمة فيما لا يتصل بموضوع القضية!!!".
وأتم :"حسين الشحات سيتعرض يقينا للحبس".