أستاذ قانون: حسين الشحات سيتعرض "يقينا" للحبس

قال دكتور هشام جامع، أستاذ ورئيس قسم القانون في جامعة المنوفية، إن الدولي المصري حسين الشحات سوف يتعرض للحبس بسبب أزمته مع المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.

وحرك الشيبي، دعوى قضائية ضد حسين الشحات بعدما قام الأخير بسبه وصفعه بعد نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز الموسم الماضي.

وبدأت محكمة مصرية بالفعل النظر في القضية، بعدما قبلت النيابة العامة الدعوى، وحولتها إلى القضاء.

ويرفض الأهلي المصري ذهاب الأزمة إلى القضاء العادي حيث حرك شكوى ضد الشيبي في لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري بدعوى اللجوء للقضاء العادي في شأن رياضي.