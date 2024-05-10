أموال طائلة واستاد جديد.. تفاصيل خطة الأهلي المصري الاستثنائية (فيديو)

وضمن الأهلي المشاركة في كأس الأندية العام المقبل، بعدما تُوج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بعد الفوز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

ونقل الإعلامي أحمد شوبير عن مصادر داخل النادي الأهلي، بأن كل فريق سيحصل على ما يقرب من 9 ملايين دولار، مقابل المشاركة فقط في البطولة.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية إنه حال تمكن من تخطي الدور الأول في مونديال الأندية، ومواصلة مشواره في البطولة، فإن قيمة المكافأة المالية التي سيحصل عليها النادي قد تصل إلى 15 مليون دولار.

وأضاف: "المبالغ المالية التي سيحصل عليها الأهلي في حال التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ونظير مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، ستصل إلى ما يقرب من 20 مليون دولار".

وكشف شوبير عن خطة الأهلي لاستثمار تلك الأموال، قائلاً: "مجلس إدارة النادي الأهلي يخطط للاستفادة من هذه الأموال، وسيبدأ تنفيذ مشروع استاد النادي الأهلي، الذي تم وضع حجر الأساس له منذ عامين، ولكنه توقف بعد ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية".

وواصل: "جميع الإجراءات الهندسية والإدارية لمشروع استاد الأهلي جاهزة، ومحمود الخطيب يعمل على الاستفادة من قيمة الجوائز المالية لبطولتي دوري أبطال أفريقيا، وكأس العالم للأندية 2025، لتنفيذ استاد الأهلي".