تعرف على لاعب الأهلي الذي وقع لنادي الزمالك

وفي تصريحات للإعلامي مدحت شلبي قال إن هناك لاعبا كبيرا من الأهلي، وقع عقود انضمامه إلى نادي الزمالك.

وقال مصدر مقرب من شلبي لـ"إرم نيوز" إن الإعلامي المصري كان يقصد اللاعب التونسي محمد الضو "كريستو".

وأضاف: "شلبي علم بتوقيعه للزمالك خلال الفترة الماضية على غرار حسين ياسر المحمدي الذي انتقل من الأهلي إلى الزمالك في ظروف مشابهة".

وتابع أن كريستو يعيش حالة من الغضب الكبير داخل الأهلي بسبب استبعاده الدائم عن المباريات.

وكشف المصدر أن الزمالك حصل على توقيع كريستو في حضور حسين السيد عضو مجلس الإدارة وحسين لبيب رئيس النادي ووكيل اللاعب.

وأتم أن كريستو اتفق مع الأهلي على الرحيل وفسخ التعاقد بالتراضي بينهما بنهاية الموسم الحالي.