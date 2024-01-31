بيلينغهام يتدخل في صفقة هالاند

ويضاف، الآن، لعب بيلينغهام لريال مدريد حيث يرتبط الدولي الإنجليزي بعلاقة قوية مع هالاند، حيث تعززت الصداقة بينهما في بروسيا دورتموند.

وسجل هالاند 86 هدفًا، وصنع 23 في 59 مباراة مع بروسيا دورتموند، في حين سجل بيلينغهام 24 هدفًا، وصنع 25 في 132 مباراة مع النادي الألماني.

وفي موسمه الأول مع ريال مدريد انفجر بيلينغهام حيث سجل 18 هدفًا، وصنع 8 في 26 مباراة.

وبحسب "أس" فإن بيلينغهام علق - مرارًا وتكرارًا- على إمكانية تعاقد ريال مدريد مع هالاند، وأكد أن اللاعب سيكون "على حق" حال قرر الانتقال لريال مدريد.