بيلينغهام يتدخل في صفقة هالاند
كشفت صحيفة "أس" عن تدخل لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام في محاولة ريال مدريد للتعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي.
وسبق أن تزامل بيلينغهام مع هالاند لمدة موسم ونصف في بروسيا دورتموند، وغادر هالاند لمانشستر سيتي صيف 2022، وغادر بيلينغهام لريال مدريد صيف 2023.
وأكدت "أس" أن هالاند مهووس باللعب لريال مدريد، كما يحب إسبانيا ولذلك اشترى منزلاً في ماربيا، وكان يتعاطف دائمًا مع ريال مدريد بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في سنوات فوزه بدوري أبطال أوروبا أعوام 2014، 2016، 2017 و2018.
ويضاف، الآن، لعب بيلينغهام لريال مدريد حيث يرتبط الدولي الإنجليزي بعلاقة قوية مع هالاند، حيث تعززت الصداقة بينهما في بروسيا دورتموند.
وسجل هالاند 86 هدفًا، وصنع 23 في 59 مباراة مع بروسيا دورتموند، في حين سجل بيلينغهام 24 هدفًا، وصنع 25 في 132 مباراة مع النادي الألماني.
وفي موسمه الأول مع ريال مدريد انفجر بيلينغهام حيث سجل 18 هدفًا، وصنع 8 في 26 مباراة.
وبحسب "أس" فإن بيلينغهام علق - مرارًا وتكرارًا- على إمكانية تعاقد ريال مدريد مع هالاند، وأكد أن اللاعب سيكون "على حق" حال قرر الانتقال لريال مدريد.
وأوضحت أن بيلينغهام أخبر هالاند عن مدى روعة اللعب في ملعب سانتياغو برنابيو الجديد، مع السقف المغلق الذي يجعل أصوات الاحتفالات بالأهداف صاخبة.
وتحدث بيلينغهام أيضًا مع هالاند عن جماهير ريال مدريد وكيف يضغطون في المباريات أمام الفرق الكبيرة، حيث عانى هالاند عندما لعب ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتعادلا 1/1 دون أن يسجل هالاند.
كما أخبر بيلينغهام هالاند عن عظمة ريال مدريد والمرافق الرائعة في الفالديبيباس، واحترافية فرق العمل، والتعايش الرائع للفريق مع الجهاز الفني بقيادة كارلو أنشيلوتي، وجدية النادي في المدفوعات، ونوعية الحياة في العاصمة.
وأشارت "أس" إلى أن كل ما سبق "يرن" في آذان هالاند الذي لديه يتيح له الرحيل عن مانشستر سيتي لفريق من خارج إنجلترا مقابل 100 إلى 200 مليون يورو.