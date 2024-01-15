"حديث رائع".. بيلينغهام يسمح لفينيسيوس بتسديد ضربة الجزاء (فيديو)

سمح جود بيلينغهام لاعب ريال مدريد لزميله فينيسيوس جونيور بتسديد ضربة الجزاء التي حصل عليها أمام برشلونة أمس الأحد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتوج ريال مدريد باللقب للمرة الـ13 في تاريخه، ليصبح أقل بلقب واحد فقط خلف برشلونة.

وقدم ريال مدريد مباراة كبيرة للغاية، حيث انتصر برباعية سجل منها فينيسيوس جونيور هاتريك ورودريغو هدفا واحدا، بينما تكفّل ليفاندوفسكي بهدف برشلونة.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة موفي ستار، فينيسيوس يستأذن بيلينغهام لتسديد ضربة الجزاء بعدما كان الأخير المسدد الأول لها بعد سلسلة من الإخفاقات من رودريغو ولوكا مودريتش وخوسيلو.

ووافق بيلينغهام على طلب فينيسيوس ليساعده على تسجيل الهاتريك الأول في تاريخه ضد برشلونة، والأول لأي لاعب برازيلي في الكلاسيكو أيضا.

ووفقا للفيديو فإن بيلينغهام وافق على تسديد فينيسيوس الضربة على أن يقوم هو بالتسديد المرة القادمة.