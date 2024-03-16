NBA.. نيو أورليانز بليكانز يهزم لوس أنجليس كليبرز.. وخسارة ديترويت بيستونز

سجل زيون وليامسون 34 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود نيو أورليانز بليكانز للفوز 112/104 على ضيفه لوس أنجليس كليبرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.

وأضاف تراي ميرفي 14 نقطة لرصيد نيو أورليانز بليكانز، في حين سجل زميله براندون إنغرام 13 نقطة.

وهذا الفوز الثالث لنيو أورليانز بليكانز على لوس أنجليس كليبرز في المواجهات الأربع التي جمعت بين الفريقين الموسم الحالي.

وأصبح نيو أورليانز بليكانز على بعد مباراتين من لوس أنجليس كليبرز صاحب المركز الرابع في القسم الغربي للبطولة.

وأحرز بول جورج 26 نقطة للوس أنجليس كليبرز وسجل كوهي ليونارد 23 نقطة ونورمان باول 15 نقطة.