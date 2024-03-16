NBA.. نيو أورليانز بليكانز يهزم لوس أنجليس كليبرز.. وخسارة ديترويت بيستونز
سجل زيون وليامسون 34 نقطة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، وقدم أربع تمريرات حاسمة لزملائه، ليقود نيو أورليانز بليكانز للفوز 112/104 على ضيفه لوس أنجليس كليبرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأضاف تراي ميرفي 14 نقطة لرصيد نيو أورليانز بليكانز، في حين سجل زميله براندون إنغرام 13 نقطة.
وهذا الفوز الثالث لنيو أورليانز بليكانز على لوس أنجليس كليبرز في المواجهات الأربع التي جمعت بين الفريقين الموسم الحالي.
وأصبح نيو أورليانز بليكانز على بعد مباراتين من لوس أنجليس كليبرز صاحب المركز الرابع في القسم الغربي للبطولة.
وأحرز بول جورج 26 نقطة للوس أنجليس كليبرز وسجل كوهي ليونارد 23 نقطة ونورمان باول 15 نقطة.
وفي مواجهة أخرى سجل بام أديبايو 22 نقطة، وسيطر على تسع كرات مرتدة، ليفوز ميامي هيت على مضيفه ديترويت بيستونز 108/95 وينهي مسيرة خسائر استمرت أربع مباريات متتالية.
وأسهم كاليب مارتن في فوز ميامي هيت بإحراز 18 نقطة والاستحواذ على ثماني كرات مرتدة وتقديم ست تمريرات حاسمة لزملائه، بينما أحرز زميله تيري روزير 18 نقطة.
وكان سيمون فونتيكيو أفضل مسجلي ديترويت بيستونز برصيد 24 نقطة، وأضاف زميله غالين دورين 15 نقطة كما سيطر على 17 كرة مرتدة.
وقبل الخسارة فاز ديترويت بيستونز في ثلاث من آخر أربع مباريات خاضها.
وفي مباريات أخرى فاز فينكس صنز خارج ملعبه 107/96 على تشارلوت هورنتس، وفاز أورلاندو ماجيك على مضيفه تورونتو رابتورز 113/103.
وفاز يوتا جاز على ضيفه أتلانتا هوكس 124/122.