NBA.. مينيسوتا يهزم كليبرز في دوري السلة الأمريكي

أحرز أنتوني إدواردز 37 نقطة، وأضاف زميله نيكيل ألكسندر-ووكر 28 نقطة في فوز فريقهما مينيسوتا تيمبروولفز 118-100 على مضيفه لوس أنجليس كليبرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وحقق مينيسوتا هذا الفوز بعد هزيمتين متتاليتين، بينما خسر كليبرز جهود نجمه كوهي ليونارد الذي خرج من المباراة، بعد الربع الأول بسبب معاناته من مشكلة في الظهر.

وأسهم مايك كونلي في فوز الضيوف بإحراز 23 نقطة، وسيطر رودي جوبرت على 11 كرة مرتدة، ليحقق مينيسوتا فوزه الثاني في أربع مباريات منذ إصابة لاعبه كارل-أنتوني تاونز في الركبة.

وخضع تاونز لعملية جراحية أمس الثلاثاء نتيجة للإصابة وسيعيد النادي تقييم حالته بعد أربعة أسابيع.