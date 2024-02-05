أول فيديو لساديو ماني مع زوجته بعد الزفاف (شاهد)

ظهر السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، في أول فيديو له برفقة زوجته عائشة تامبا، بعد الخروج من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار وتستمر حتى الـ11 من فبراير الجاري.

كما يعد الفيديو هو الأول لماني مع عروسه، والذي أجل قضاء شهر العسل حتى الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية.

وكشف النجم السنغالي عبر منصة "إكس" عن فيديو بصحبة زوجته خلال قيامهما بتهنئة أحد الأصدقاء بعيد ميلاده.

وظهرت عائشة بالحجاب بجانب ساديو ماني وهي تتصفح هاتفها.