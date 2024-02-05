أول فيديو لساديو ماني مع زوجته بعد الزفاف (شاهد)
ظهر السنغالي ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، في أول فيديو له برفقة زوجته عائشة تامبا، بعد الخروج من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًّا في كوت ديفوار وتستمر حتى الـ11 من فبراير الجاري.
كما يعد الفيديو هو الأول لماني مع عروسه، والذي أجل قضاء شهر العسل حتى الانتهاء من المشاركة مع منتخب بلاده في البطولة الأفريقية.
وكشف النجم السنغالي عبر منصة "إكس" عن فيديو بصحبة زوجته خلال قيامهما بتهنئة أحد الأصدقاء بعيد ميلاده.
وظهرت عائشة بالحجاب بجانب ساديو ماني وهي تتصفح هاتفها.
وأقام مهاجم النصر السعودي، حفل زفافه، في العاصمة السنغالية داكار الشهر الماضي، قبل أيام قليلة من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا.
وذكرت تقارير أن ماني البالغ 31 عامًا يعرف عائشة منذ سنوات مراهقتها، وكان نجم ليفربول السابق يتكفل بمصاريفها الشخصية، ويدفع فواتيرها المدرسية إلى جانب تبرعه بالمال من أجل بناء مستشفى ومسجد ومدرسة في مسقط رأس زوجته الحالية.
وشارك قائد منتخب السنغال بعضًا من صور زفافه على حسابه في "إنستغرام" وهو يظهر مرتديًا الزي السنغالي التقليدي مع تعليق كتب فيه "الحمد لله" باللغة العربية.
وودع المنتخب السنغالي بطولة أمم أفريقيا 2023، من دور الـ16، بعد الهزيمة من صاحب الأرض منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح.
وكان المنتخب السنغالي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد أن احتل صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط جمعها من ثلاث مباريات.
ورغم توديع "أسود التيرانغا" للبطولة، فإنه لم يتلق أي هزيمة، حيث خاض 3 لقاءات في دور المجموعات بالبطولة، تمكن من تحقيق الفوز في اللقاءات الثلاثة، أمام كلّ من غامبيا، والكاميرون، وغينيا، على الترتيب.
وتعادلا منتخب السنغال في مباراة دور الـ16 أمام منتخب كوت ديفوار، بنتيجة هدف لكل منتخب في الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، قبل أن يودع البطولة بالهزيمة 5 – 4 بركلات الترجيح.
وسجل لاعبو المنتخب السنغالي في البطولة 9 أهداف، فيما تلقت شباكهم هدفين فقط.