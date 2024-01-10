ما مواصفات زوجة ساديو ماني التي انطبقت على عائشة تامبا؟
تزوج ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي، من امرأة يعتقد أنها صديقته منذ فترة طويلة، في حفل عائلي بالعاصمة السنغالية داكار.
وقالت تقارير سنغالية إن زوجة ساديو ماني التي تدعى عائشة تامبا تبلغ من العمر 18 عامًا، لكن هناك مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تبلغ من العمر 26 عامًا، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.
وعُقد قران ماني في مسجد بمنطقة كور مسار الواقعة في داكار، عاصمة السنغال، يوم الأحد الماضي.
وكانت شائعات سابقة قد ربطت بين ماني ومراسلة سكاي سبورتس ميليسا ريدي، غير أن الأمور لم تتأكد من جانب أي طرف منهما.
مواصفات زوجة ماني
في عام 2022، ناقش ماني مواصفات المرأة التي سيجد فيها شريكةً لحياته.
وقال ماني لتريبيون: "كثير من الفتيات يسألونني عن سبب عدم زواجي، آسف لأنكم قد تضيعون وقتكم في السؤال عن الأمر، المرأة التي سأتزوجها لن تكون متواجدة على منصات التواصل الاجتماعي".
وتابع ماني: "أريد أن أتزوج امرأة تحترم الله وتصلي جيداً، كل شخص لديه طريقته الخاصة في اختيار حبيبته."
وبحسب صحيفة ذا صن، فإن عائشة ليس لها وجود على منصات التواصل الاجتماعي، كما ظهرت في حفل الزواج مرتدية حجابا وملابس محتشمة.