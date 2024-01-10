ما مواصفات زوجة ساديو ماني التي انطبقت على عائشة تامبا؟

تزوج ساديو ماني، مهاجم نادي النصر السعودي، من امرأة يعتقد أنها صديقته منذ فترة طويلة، في حفل عائلي بالعاصمة السنغالية داكار.

وقالت تقارير سنغالية إن زوجة ساديو ماني التي تدعى عائشة تامبا تبلغ من العمر 18 عامًا، لكن هناك مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي بأنها تبلغ من العمر 26 عامًا، وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية.