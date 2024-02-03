ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يتعادل مع لوتون تاون في مباراة مثيرة
اقتنص فريق نيوكاسل تعادلا ثمينا على حساب نظيره لوتون تاون، بنتيجة (4-4)، في مباراة مثيرة أقيمت بين الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
تقدم شون لونغستاف في الدقيقة السابعة من الشوط الأول لأصحاب الأرض، قبل أن يتعادل جبريل أوتشو برأسية في مرمى دوبرافكا في الدقيقة 21.
بعد دقيقتين فقط، انفرد جوردان وسدد بقوة في مرمى لوتون، لترتد الكرة من حارس الضيوف أمام لونغستاف الذي سجل الهدف الثاني له ولفريقه.
وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن روس باركلي من التعادل مجددًا لفريق لوتون تاون، عند الدقيقة 40.
في الشوط الثاني، حصل لوتون تاون على ركلة جزاء في الدقيقة 59، تمكن من خلالها كارلتون موريس أن يتقدم لأول مرة لصالح الضيوف.
وفي غضون 3 دقائق، سدد أليجاه أديبايو كرة رائعة في مرمى دوبرافكا، ليسجل لوتون تاون الهدف الرابع، ويوسع الفارق.
وفي الدقيقة 67، حافظ كيران تريبييه على آمال نيوكاسل، وسجل هدف تقليص الفارق، وبعد 5 دقائق تمكن البديل هارفي بارنيس من معادلة النتيجة.
المباراة استمرت للدقيقة 100، ولكن التعادل الإيجابي حسمها ليخرج كل فريق بنقطة، حيث جعلت نيوكاسل يصل للنقطة 33 ويبقى في المركز التاسع، بينما لوتون تاون في المركز الـ16 برصيد 20 نقطة.
برايتون يفوز على كريستال بالاس
وفي مباراة أخرى، وضع برايتون حدا لسلسلة من 3 مباريات دون انتصار في الدوري الإنجليزي بفوزه 4-1 على ضيفه كريستال بالاس، ليزيد الضغط على روي هودجسون مدرب الضيوف.
وافتتح صاحب الأرض، الذي خسر 4-صفر على ملعب لوتون تاون يوم الثلاثاء الماضي، التسجيل سريعا بعد ثلاث دقائق من البداية عبر ضربة رأس قوية من لويس دانك إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية.
وسجل برايتون هدفين آخرين في غضون دقيقة واحدة ليقضي على أي آمال في عودة بالاس، إذ سجل جاك هينشلوود من ضربة رأس أخرى في الدقيقة 33 وجعل فاكوندو بونانوتي النتيجة 3-صفر بعدها بدقيقة واحدة.
وكاد بالاس أن يفسد احتفالات أصحاب الأرض في الدقيقة 73 عندما أخطأ دفاع برايتون وأرسل يواكيم أندرسون تمريرة عرضية حولها جون ماتيتا بضربة رأس في المرمى لكن جواو بيدرو حسم فوز برايتون عندما سجل الهدف الرابع قبل ست دقائق من النهاية.
وتقدم برايتون للمركز السابع برصيد 35 نقطة متساويا مع مانشستر يونايتد صاحب المركز الثامن الذي يستضيف وست هام يونايتد غدا الأحد، بينما ظل بالاس في المركز 14 متقدما بفارق خمس نقاط عن منطقة الهبوط.
بيرنلي يتعادل مع فولهام
وفي مباراة ثالثة، سجل ديفيد داترو فوفانا هدفين في الشوط الثاني ليقود الفريق المهدد بالهبوط إلى تعادل مثير 2-2 مع ضيفه فولهام.
تقدم فولهام بهدفين في غضون أربع دقائق خلال الشوط الأول ليفرض تفوقه في المباراة، لكن بيرنلي قلص الفارق في الشوط الثاني ثم نجح فوفانا في خطف هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.
وسجل فوفانا، المعار من تشيلسي، هدف بيرنلي الأول في الدقيقة 71 إثر هجمة مرتدة حيث أسكن الكرة في شباك بيرند لينو حارس فولهام بعد سبع دقائق فقط من مشاركته من مقعد البدلاء، مستغلا تمريرة من لورينز أسينيون.
وكان جواو بالينيا قد تقدم لفولهام في الدقيقة 17 إثر ركلة ركنية نفذها أندرياس بيريرا، ثم أضاف رودريغو مونيز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 21.
وظل بيرنلي في المركز قبل الأخير بفارق سبع نقاط عن منطقة الأمان بينما صعد فولهام إلى المركز الثاني عشر.