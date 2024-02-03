ترتيب الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يتعادل مع لوتون تاون في مباراة مثيرة

اقتنص فريق نيوكاسل تعادلا ثمينا على حساب نظيره لوتون تاون، بنتيجة (4-4)، في مباراة مثيرة أقيمت بين الفريقين، مساء السبت، ضمن الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم شون لونغستاف في الدقيقة السابعة من الشوط الأول لأصحاب الأرض، قبل أن يتعادل جبريل أوتشو برأسية في مرمى دوبرافكا في الدقيقة 21.

بعد دقيقتين فقط، انفرد جوردان وسدد بقوة في مرمى لوتون، لترتد الكرة من حارس الضيوف أمام لونغستاف الذي سجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وقبل نهاية الشوط الأول، تمكن روس باركلي من التعادل مجددًا لفريق لوتون تاون، عند الدقيقة 40.