ريتشارليسون يرفض الاحتفال ويعتذر لجماهير إيفرتون (فيديو)
في لقطة رائعة، رفض ريتشارليسون، نجم توتنهام هوتسبير، الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك إيفرتون، خلال مباراة الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسقط توتنهام في فخ التعادل مع إيفرتون (2-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "غوديسون بارك".
وافتتح ريتشارليسون أهداف المباراة عند الدقيقة الرابعة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وكاد المهاجم البرازيلي يتجه للاحتفال بهدفه مع الجماهير، لكنه أدرك أن الهدف في شباك فريقه السابق، إيفرتون، والذي لعب له قرابة 4 أعوام.
كما قام ريتشارليسون بالاعتذار لجماهير إيفرتون المتواجدة في مدرجات ملعب "غوديسون بارك".
بهذا الهدف، وصل مهاجم توتنهام للمساهمة التهديفية رقم 12 في مسابقة البريميرليغ هذا الموسم، إذ أحرز 9 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.
بهذه النتيجة، رفع فريق توتنهام رصيده إلى 44 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدورى الإنجليزي، فيما رفع فريق إيفرتون رصيده إلى النقطة 19 في المركز الـ17.