ريتشارليسون يرفض الاحتفال ويعتذر لجماهير إيفرتون (فيديو)

في لقطة رائعة، رفض ريتشارليسون، نجم توتنهام هوتسبير، الاحتفال بالهدف الذي سجله في شباك إيفرتون، خلال مباراة الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسقط توتنهام في فخ التعادل مع إيفرتون (2-2)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "غوديسون بارك".

وافتتح ريتشارليسون أهداف المباراة عند الدقيقة الرابعة، عبر تسديدة من داخل منطقة الجزاء.