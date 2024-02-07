رئيس الزمالك يوجّه رسالة للأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا

كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن وجود تواصل مع مسؤولي الأهلي للتوصل لحل لأزمة غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الفريق الأحمر.

ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحيله عن النادي، وعدم التزامه بتعاقده قبل 4 أعوام.

وأكدت المحكمة الرياضية الدولية، أحقية الزمالك في الحصول على المبلغ مع الفوائد، منذ العام 2019، بحكم نهائي، غير أن اللاعب قدَّم استئنافًا لتأخير دفع المبلغ.

وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قال سابقًا إن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق أو تسوية مرضية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بما لا يخلُّ بمبدأ حفاظ النادي على حقوقه.