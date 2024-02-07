رئيس الزمالك يوجّه رسالة للأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا
كشف حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، عن وجود تواصل مع مسؤولي الأهلي للتوصل لحل لأزمة غرامة محمود عبد المنعم "كهربا"، نجم الفريق الأحمر.
ويحق للزمالك الحصول على 2.4 مليون دولار، بموجب قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بعد رحيله عن النادي، وعدم التزامه بتعاقده قبل 4 أعوام.
وأكدت المحكمة الرياضية الدولية، أحقية الزمالك في الحصول على المبلغ مع الفوائد، منذ العام 2019، بحكم نهائي، غير أن اللاعب قدَّم استئنافًا لتأخير دفع المبلغ.
وكان عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، قال سابقًا إن هناك احتمالية للتوصل إلى اتفاق أو تسوية مرضية لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بما لا يخلُّ بمبدأ حفاظ النادي على حقوقه.
فيما قال حسين لبيب في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "فيه كلام مع الأهلي ونحن على علاقة طيبة معهم، وهي غرامة على اللاعب نفسه ليس على النادي، وأثبتنا أننا من غير أموال اللاعب نقدر نغير الصورة الذهنية الخاصة بالنادي، ونتمنى من الأهلي مساعدتنا في الحصول على غرامة كهربا".
وعن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي الأبيض، مؤخرًا، أشار: "محبو نادي الزمالك كثر.. وساندونا في الصفقات وفك القيد، ودفعنا 50 مليون جنيه في الصفقات الجديدة التي عقدناها واللاعب الواحد يقف علينا بـ5 ملايين جنيه وهو رقم كان يُدفع أضعافه في الفترات الماضية".
وتمكن نادي الزمالك، من الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية الجاري، وذلك عقب حل أزمة القيد، وأبرم 10 صفقات من العيار الثقيل، وجاء على رأسهم النجم عبد الله السعيد، قادمًا من صفوف فريق بيراميدز، والمدافع الفلسطيني ياسر حمد، وأحمد حمدي، وسيف فاروق جعفر.
ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، يوم 19 فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ 13 للدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 11 نقطة بعد خوض 8 مباريات.