المنتخبات المتأهلة لكأس آسيا والدور الثالث بالتصفيات

ضمن العراق وأستراليا التأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، يوم الثلاثاء، بفوزهما على الفلبين ولبنان على الترتيب بينما اقتربت كوريا الجنوبية من التأهل بفوزها 3-صفر على تايلاند.

وحقق العراقيون فوزهم الرابع تواليا ليتأهلوا بعد فوز فريق المدرب خيسوس كاساس على الفلبين 5-صفر في مانيلا.

وتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية ليتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات، بفارق خمس نقاط عن إندونيسيا التي فازت ‭‭3‬‬-صفر على فيتنام صاحبة المركز الثالث بثلاث نقاط، فيما تجمد رصيد الفلبين متذيلة الترتيب عند نقطة واحدة.

وعززت هذه النتيجة آمال إندونيسيا في التأهل إلى المرحلة التالية من التصفيات قبل مباراتين متبقيتين.

ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في تسع مجموعات بالمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية للمرحلة الثالثة والتي ستحدد المتأهلين عن القارة إلى كأس العالم 2026.