تصفيات كأس العالم: العراق يتأهل للمرحلة الثالثة بفوزه بخماسية على الفلبين
سجل منتخب العراق ثلاثة أهداف في الشوط الأول، قبل أن يضيف هدفين في الثاني، ليسحق مضيفه منتخب الفلبين 5-صفر، ضمن المجموعة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026، وكأس آسيا 2027، اليوم الثلاثاء.
افتتح أيمن حسين أهداف العراق في الدقيقة 14 من ركلة جزاء. وأطلق أمير العماري تسديدة قوية منخفضة من داخل منطقة الجزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة 30.
ثم عاد حسين ليسجل هدفه الثاني والثالث للعراق في الدقيقة 36 بعدما تفوق على أحد المدافعين، قبل أن يسدد في الشباك من وضع انفراد.
وفي الدقيقة 62 جعل زيدان إقبال النتيجة 4-صفر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وأكمل زيد تحسين خماسية العراق في الدقيقة 77، بعد ما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليتابعها بضربة رأس سكنت الشباك.
وتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية، ليتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات.
فيما تجمد رصيد الفلبين متذيلة الترتيب عند نقطة واحدة.
وتصدر العراق المجموعة السادسة برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات متتالية ليتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات.
فيما تجمد رصيد الفلبين متذيلة الترتيب عند نقطة واحدة.