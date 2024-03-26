تصفيات كأس العالم: العراق يتأهل للمرحلة الثالثة بفوزه بخماسية على الفلبين

افتتح أيمن حسين أهداف العراق في الدقيقة 14 من ركلة جزاء. وأطلق أمير العماري تسديدة قوية منخفضة من داخل منطقة الجزاء ليضاعف النتيجة في الدقيقة 30.

ثم عاد حسين ليسجل هدفه الثاني والثالث للعراق في الدقيقة 36 بعدما تفوق على أحد المدافعين، قبل أن يسدد في الشباك من وضع انفراد.

وفي الدقيقة 62 جعل زيدان إقبال النتيجة 4-صفر بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأكمل زيد تحسين خماسية العراق في الدقيقة 77، بعد ما تلقى تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليتابعها بضربة رأس سكنت الشباك.