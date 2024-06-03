تركي آل الشيخ يعلق على تصريحات أفشة
علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على الحوار التلفزيوني الذي أجراه محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وكان مثارًا لحديث الكثيرين.
وتميز أفشة خلال ظهوره على قناة "mbc masr 2"، بعفويته وصراحته في الكشف عن تفاصيل حياته الطبيعية وزملائه في الفريق، مما حاز على إعجاب المتابعين.
وعلى إثر ذلك، نشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر صفحته على "فيسبوك"، عبّر فيها عن تقديره لأفشة، ووصفه بـ"أطيب البشر وإنسان على طبيعته وأبيض من جوا".
وكان أفشة قد صرح، بأنه يتعرض للظلم، مشيرًا إلى أن البعض ينتقده، ولا يحصل على حقه داخل الملعب، موضحًا أن الناس ينظرون إلى "صناعة الكرات والهدف فقط".
وأوضح: "أصبحنا نبحث عن صاحب (اللقطة والتريند)، يوجد ناس كثيرون مظلومون، هل تسمع صوتا لعمرو السولية وعلي معلول، أصبحنا نبحث عن الناس أصحاب (الشو واللقطات) لكي نعطيها لهم".
وأوضح أن كريم نيدفيد زميله في الفريق، من الشخصيات الجيدة، وقائد ومحترم، ولكن لا يتحدث عنه أحد عندما يشارك ولكن يتحدثون عن لاعبين آخرين.
كما تحدث أفشة عن نشأته في إحدى القرى الريفية بمصر وحرصه الدائم على زيارة أهله وقضاء عدة أيام وسط أهل بلدته وعائلته.