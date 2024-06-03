تركي آل الشيخ يعلق على تصريحات أفشة

علّق تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، على الحوار التلفزيوني الذي أجراه محمد مجدي "أفشة"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، وكان مثارًا لحديث الكثيرين.

وتميز أفشة خلال ظهوره على قناة "mbc masr 2"، بعفويته وصراحته في الكشف عن تفاصيل حياته الطبيعية وزملائه في الفريق، مما حاز على إعجاب المتابعين.