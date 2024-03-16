أراوخو يثير الجدل بشأن بقائه مع برشلونة

أثار المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو الجدل حول مستقبله مع برشلونة، رغم أنه يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2026.

وتردد أن بايرن ميونخ سعى للتعاقد مع أراوخو، البالغ من العمر 25 عاما، في صفقة مكلفة، لكن النادي الكتالوني رفض بيع مدافعه المميو.

وخلال مقابلة مع شبكة "DAZN"، طُلب من أراوخو توجيه رسالة لجماهير برشلونة يطمئنهم من خلالها على مستقبله.

ورد أراوخو على الطلب المفاجئ وقال: "الجميع يعرف مدى سعادتي البالغة في برشلونة، هذا ما أحاول إظهاره في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص".