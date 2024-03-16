أراوخو يثير الجدل بشأن بقائه مع برشلونة
أثار المدافع الأوروغواياني رونالد أراوخو الجدل حول مستقبله مع برشلونة، رغم أنه يرتبط بعقد مع النادي حتى يونيو 2026.
وتردد أن بايرن ميونخ سعى للتعاقد مع أراوخو، البالغ من العمر 25 عاما، في صفقة مكلفة، لكن النادي الكتالوني رفض بيع مدافعه المميو.
وخلال مقابلة مع شبكة "DAZN"، طُلب من أراوخو توجيه رسالة لجماهير برشلونة يطمئنهم من خلالها على مستقبله.
ورد أراوخو على الطلب المفاجئ وقال: "الجميع يعرف مدى سعادتي البالغة في برشلونة، هذا ما أحاول إظهاره في كل مرة أرتدي فيها هذا القميص".
وأضاف: "أنا سعيد في برشلونة، وسأبذل قصارى جهدي دائما، رغم أنني لا أعرف ما سيحدث في المستقبل".
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن مستقبل أراوخو بات معلقا في الهواء بعد تصريحاته الأخيرة.
وأوضحت أن مانشستر يونايتد وضع 100مليون دولار على الطاولة في السوق الشتوي الماضي، لكن برشلونة لم يفكر حتى في بيع اللاعب.
وكان رئيس برشلونة خوان لابورتا قد قال قبل أيام إنه "سيمنح أراوخو عقدًا مدى الحياة، لو كان الأمر متروكًا له".
وذكرت "سبورت" أن المشاكل المالية التي يعاني منها برشلونة تزيد من التكهنات حول استعداد النادي للاستماع إلى العروض المقدمة لأراوخو في الصيف.
وانتقل أراوخو لبرشلونة في 2018 وانضم للفريق الأول في 2020 ولعب الموسم الحالي 30 مباراة، وبشكل عام لعب للفريق الأول 143 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 3.