الأرقام تحذر.. رحيل أراوخو يدمر دفاع برشلونة

استحالة بيع أراوخو

خرجت تقارير صحفية أخيرًا تؤكد أن إدارة برشلونة بدأت تظهر مرونة في إمكانية بيع رونالد أراوخو لبايرن ميونخ، في الصيف المقبل.

لو اتخذت إدارة برشلونة مثل هذا القرار فستكون توابعه كارثية على النادي الكتالوني، في ظل كل ما يقدمه اللاعب الأوروغوياني لصالح فريقه الكتالوني، حتى وإن كان لا يمر بأفضل مستوياته هذا الموسم.

حتى لو رحل مقابل 200 مليون يورو بدلًا من الـ100 التي تداولتها التقارير، لن تكون الصفقة رابحة للنادي الكتالوني.

طمع إدارة برشلونة في الحصول على مبلغ مالي كبير قد يتسبب في نهاية المطاف في دمار دفاع الفريق الكتالوني.