بث مباشر لقرعة دوري أبطال أفريقيا وقمة مصرية في الكونفدرالية

وتستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء يوم الـ12 من مارس الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة، مراسم قرعة الدور ربع النهائي للبطولتين بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتأهل لدور الــ8 بدوري الأبطال كلٌّ من صن داونز الجنوب أفريقي ومازيمبي الكونغولي وأسيك ميموزا الإيفواري والأهلي المصري وبيترو أتلتيكو الأنغولي والترجي التونسي وسيمبا التنزاني ويانغ افريكانز التنزاني.

أما الفرق المتأهلة لدور الــ8 ببطولة الكونفدرالية فهي: اتحاد العاصمة الجزائري والزمالك وفيوتشر من مصر ودريمز الغاني وأبوسليم الليبي ونهضة بركان المغربي وريفرز يونايتد النيجيري وستاد مالي.

وفيما يلي بث مباشر لمراسم القرعة: