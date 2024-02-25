الترجي يهزم النجم ويقترب من التأهل لدور الـ8 في دوري أبطال أفريقيا

سجل الترجي هدفين في الشوط الأول ليقترب من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 2-صفر على مضيفه النجم الساحلي في قمة تونسية بالجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات، اليوم السبت.

وحقق الترجي فوزه الثاني بدور المجموعات ليتقدم للمركز الثاني بثماني نقاط متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر الذي تعادل أمس الجمعة بدون أهداف مع الهلال السوداني.

ويحتاج الترجي للفوز أو التعادل مع الهلال في الجولة الأخيرة من أجل التأهل إلى دور الثمانية، بينما لا توجد فرصة للفريق السوداني الذي جمع خمس نقاط إلا الفوز من أجل الصعود.

وودع النجم الساحلي البطولة بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الأخير.