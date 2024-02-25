الترجي يهزم النجم ويقترب من التأهل لدور الـ8 في دوري أبطال أفريقيا
سجل الترجي هدفين في الشوط الأول ليقترب من التأهل لدور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه 2-صفر على مضيفه النجم الساحلي في قمة تونسية بالجولة الخامسة للمجموعة الثالثة بدور المجموعات، اليوم السبت.
وحقق الترجي فوزه الثاني بدور المجموعات ليتقدم للمركز الثاني بثماني نقاط متأخرا بفارق نقطة واحدة عن بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر الذي تعادل أمس الجمعة بدون أهداف مع الهلال السوداني.
ويحتاج الترجي للفوز أو التعادل مع الهلال في الجولة الأخيرة من أجل التأهل إلى دور الثمانية، بينما لا توجد فرصة للفريق السوداني الذي جمع خمس نقاط إلا الفوز من أجل الصعود.
وودع النجم الساحلي البطولة بعد أن تجمد رصيده عند أربع نقاط في المركز الأخير.
وظن ياسين مرياح أنه افتتح التسجيل للترجي في الدقيقة 24 بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة قابلها المدافع بضربة رأس في الشباك، لكن الحكم المساعد أوقف احتفالاته سريعا بداعي التسلل.
وتمكن الترجي من التقدم بعد دقيقتين عن طريق البرازيلي يان ساسي بعد تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء سددها وتصدى لها علي الجمل حارس النجم واصطدمت في القائم لترد الكرة لساسي الذي قابلها بضربة رأس في الشباك.
وأضاف زكريا العايب هدف الترجي الثاني في الدقيقة 41 بعدما تسلم الكرة في منتصف الملعب وتقدم نحو منطقة الجزاء دون مضايقة من مدافعي النجم ليسدد بقوة في المرمى.
واستمر ضغط الترجي وأهدر أكثر من فرصة خطيرة في الشوط الثاني، فيما لم يستغل النجم الساحلي سيطرته في آخر ربع ساعة لصنع خطورة تذكر على مرمى الحارس أمان الله مميش.