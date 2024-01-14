أول تصريح.. ماذا قالت زوجة ماني عن جورجينا رودريغز والتحول الصارخ في حياتها؟

ولم يقم الزوجان بقضاء شهر العسل بعد أن جعلها والدها تركز على دراستها للحصول على شهادة البكالوريا هذا الصيف، وهو المؤهل الأكاديمي الذي يحصل عليه الطلاب في نهاية تعليمهم الثانوي.

ويتواجد ماني حاليًا مع منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، لكنه كان يأمل في الرحيل مع زوجته الجديدة بمجرد انتهاء البطولة، حيث تقام المباراة النهائية 11 فبراير.

جورجينا رودريغز

ماني هو صديق كريستيانو رونالدو الذي تعتبر شريكته جورجينا رودريغيز واحدة من أكثر صديقات اللاعبين شهرة في العالم، إذ تمتلك أكثر من 55 مليون متابع على إنستغرام.

وبشأن الأمر علقت عائشة: "لا أعرف من هي ولا أمارس أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي".

وكشف أحد أقاربها أن عائشة، بعيدًا عن الواجبات المدرسية، تقضي معظم وقتها في دراسة القرآن وتستطيع قراءة أجزاء كبيرة منه.

وقال ابن عمها أمادو، الذي يعيش في نفس المنزل الذي تعيش فيه، لدايلي ميل:"كعائلة، أولويتنا الأولى هي الإسلام. نحن لسنا مهتمين بكل الأشياء التي يربطها الناس بحياة لاعب كرة قدم ثري".

"نحن سعداء جدًا لأن عائشة تزوجت من ساديو، لكن ذلك لأنه رجل متواضع، وليس لأنه ثري ومشهور".

وتم بناء منزل عائلة عائشة، حيث أقيم حفل زفافها أيضًا، على يد والدها أمادو تامبا، وهو مقاول بناء حتى يتمكن أفراد الأسرة الممتدة من العيش معًا.