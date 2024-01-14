أول تصريح.. ماذا قالت زوجة ماني عن جورجينا رودريغز والتحول الصارخ في حياتها؟
تحدثت عائشة تامبا، لأول مرة، عن زواجها من لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، وأصرت على أن ثروته وشهرته لن تغير "طريقتها المتواضعة".
وتزوج نجم ليفربول السابق من التلميذة عائشة تامبا البالغة من العمر 18 عامًا، في حفل بسيط يوم 7 يناير في كور مسار، إحدى ضواحي العاصمة داكار.
وتتناقض حياة ساديو ماني، أحد أشهر لاعبي العالم وأكثرهم ثراءً، بشكل صارخ، مع الحياة التي اعتادت عليها زوجته الجديدة.
وتعيش عائشة في منطقة متواضعة من داكار في منزل يسكنه ما يصل إلى 30 من أقاربها، ويقع على طول طريق ترابي غير مستوٍ.
وفي حديثها من خلال أحد أقاربها، قالت لـصحيفة دايلي ميل :"إنني أتطلع إلى حياتي الجديدة وأعلم أنها ستكون مختلفة تمامًا"، لكني لا أشعر بأي ضغط لأن شهرة ساديو وأمواله لن تغيرني، ليس هذا ما يهمني، سأظل شخصًا متواضعًا ملتزمًا بإيماني".
"لست معتادًا على الاهتمام بي كثيرًا لأننا عائلة خاصة جدًا، نحن لا نحب التباهي والتحدث عن حياتنا الشخصية، أنا شخص متواضع للغاية، وهذه هي الطريقة التي نشأت بها، ولن يتغير شيء بسبب هذا الزواج".
وأضافت: "لكنني يشرفني جدًا أن أكون الآن السيدة ماني".
ومن المتوقع أن تنضم عائشة إلى ماني في المملكة العربية السعودية في وقت لاحق من هذا العام، بمجرد الانتهاء من امتحاناتها المدرسية النهائية.
ولم يقم الزوجان بقضاء شهر العسل بعد أن جعلها والدها تركز على دراستها للحصول على شهادة البكالوريا هذا الصيف، وهو المؤهل الأكاديمي الذي يحصل عليه الطلاب في نهاية تعليمهم الثانوي.
ويتواجد ماني حاليًا مع منتخب السنغال للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية في ساحل العاج، لكنه كان يأمل في الرحيل مع زوجته الجديدة بمجرد انتهاء البطولة، حيث تقام المباراة النهائية 11 فبراير.
جورجينا رودريغز
ماني هو صديق كريستيانو رونالدو الذي تعتبر شريكته جورجينا رودريغيز واحدة من أكثر صديقات اللاعبين شهرة في العالم، إذ تمتلك أكثر من 55 مليون متابع على إنستغرام.
وبشأن الأمر علقت عائشة: "لا أعرف من هي ولا أمارس أي نشاط على وسائل التواصل الاجتماعي".
وكشف أحد أقاربها أن عائشة، بعيدًا عن الواجبات المدرسية، تقضي معظم وقتها في دراسة القرآن وتستطيع قراءة أجزاء كبيرة منه.
وقال ابن عمها أمادو، الذي يعيش في نفس المنزل الذي تعيش فيه، لدايلي ميل:"كعائلة، أولويتنا الأولى هي الإسلام. نحن لسنا مهتمين بكل الأشياء التي يربطها الناس بحياة لاعب كرة قدم ثري".
"نحن سعداء جدًا لأن عائشة تزوجت من ساديو، لكن ذلك لأنه رجل متواضع، وليس لأنه ثري ومشهور".
وتم بناء منزل عائلة عائشة، حيث أقيم حفل زفافها أيضًا، على يد والدها أمادو تامبا، وهو مقاول بناء حتى يتمكن أفراد الأسرة الممتدة من العيش معًا.
وفي حين أن تامبا قد يعتبر ثريًا نسبيًا بالمعايير السنغالية، إلا أن ثروته تعتبر بسيطة للغاية مقارنة بثروات ماني.
وانضم ماني إلى النصر في أغسطس 2023 بعقد مدته أربع سنوات بقيمة 136 مليون جنيه إسترليني لكل موسم معفاة من الضرائب.
وبالإضافة إلى راتبه، يمتلك ماني أيضًا أسطولًا من السيارات الفاخرة تبلغ قيمتها الملايين، بما في ذلك أودي RS7 ومرسيدس G63 ورينج روفر فوغ وبنتلي كونتيننتال جي تي.
لكنه في الوقت نفسه معروف بأعماله الخيرية، إذ قام ببناء مدرسة ومستشفى في مسقط رأسه، وتبرع بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية لمختلف المبادرات الخيرية في السنغال.
وأكد أحد أصدقاء العائلة: "ساديو هو الرجل الأكثر شعبية في السنغال والناس يحبونه لما فعله من أجلهم". إنه أعظم سفير لبلادنا”.
ماني وزوجته الجديدة كلاهما في الأصل من منطقة كازامانس في السنغال، التي تقع جنوب البلاد، وتبعد حوالي 275 ميلاً عن داكار، وينتمون إلى نفس المجموعة العرقية في سوس ويتحدثون اللغة الأم نفسها.
ووضع ماني عينيه، لأول مرة، على عائشة تامبا منذ حوالي ثلاث سنوات، عندما ذهبت لزيارة عائلته مع والدتها.