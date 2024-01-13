ماني يضع مقطعا من فيديو "إرم نيوز" عن زواجه خلفيةً لهاتفه

استعان النجم السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي بمقطع فيديو من إنتاج إرم نيوز، ليغير خلفية هاتفه الجوال.

ونشرت صحيفة دايلي ميل البريطانية خبرا عن وضع ماني صورة زوجته عائشة تامبا، كخلفية هاتف ليظهر في الصورة لوغو إرم نيوز.

وحققت متابعة "إرم نيوز" لزواج ساديو ماني انتشارا كبيرا على مختلف منصات مواقع التواصل الاجتماعي، بدءا من خبر الزواج، مرورا بمواد حول ماهية زوجته وملابسات التعارف وغيرها.

وعقد النجم السنغالي قرانه على ذات الـ18 عاما الأسبوع الماضي في حفل سري بداكار.