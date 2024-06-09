سبب ظهور رونالدو كحارس مرمى في تدريبات البرتغال (صور)

وتستضيف ألمانيا منافسات بطولة أمم أوروبا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

ونشر رونالدو صورًا له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ظهر فيها وهو يقف كحارس مرمى في تدريبات منتخب البرتغال.

رونالدو ظهر وهو يقف كحارس مرمى، ويقوم أحد الأطفال، بتسديد كرة عليه.

كما وقف رونالدو بجوار الأطفال في صورة جماعية، ثم قام بالتوقيع على القمصان لبعضهم.

وكتب رونالدو في جملة مرفقة بالصور التي نشرها: "يوم خاص. بالنسبة لهم".