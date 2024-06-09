سبب ظهور رونالدو كحارس مرمى في تدريبات البرتغال (صور)
ظهر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لمنتخب البرتغال لكرة القدم، وهو يقف كحارس مرمى في تدريبات المنتخب استعدادًا لبطولة يورو 2024، في ألمانيا.
وتستضيف ألمانيا منافسات بطولة أمم أوروبا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.
ونشر رونالدو صورًا له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ظهر فيها وهو يقف كحارس مرمى في تدريبات منتخب البرتغال.
رونالدو ظهر وهو يقف كحارس مرمى، ويقوم أحد الأطفال، بتسديد كرة عليه.
كما وقف رونالدو بجوار الأطفال في صورة جماعية، ثم قام بالتوقيع على القمصان لبعضهم.
وكتب رونالدو في جملة مرفقة بالصور التي نشرها: "يوم خاص. بالنسبة لهم".
ويشارك رونالدو، حاليًا، في معسكر منتخب البرتغال، استعدادًا لبطولة يورو 2024.
ويشارك منتخب البرتغال في المجموعة السادسة بجوار كل من: تركيا، والتشيك، وجورجيا.
وستبدأ البرتغال، مشوارها في المجموعة السادسة في بطولة أوروبا 2024 أمام جمهورية التشيك، في الـ18 من يونيو الجاري.