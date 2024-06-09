يورو 2024.. سيناريو "رصاصة الرحمة" يرعب رونالدو

أيام قليلة ويحقق نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو تاريخًا جديدًا، عندما يلعب مع المنتخب البرتغالي في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" في ألمانيا.

رونالدو بالفعل هو اللاعب الوحيد في التاريخ الذي لعب خمس بطولات أمم أوروبا، وحال وصل بسلام إلى ألمانيا 2024، سيكسر رقمه الخاص، ويجعل الأمور مستحيلة على من هم بعده؛ إذ سيصل إلى البطولة السادسة.

لكن تلك النسخة من البطولة قد تحمل خبرًا سعيدًا لرونالدو، وفي الوقت ذاته قد تكون حزينة للغاية على النجم الذي حقق أفضل الإنجازات للمنتخب البرتغالي في تاريخه.

كيف سيكون ذلك؟ هذا ما نستعرضه في التقرير التالي: