بعد وصفه الليغا بـ"المغشوشة".. موقف لجنة المنافسات من معاقبة تشافي
كشفت صحيفة "أس" موقف لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني من معاقبة تشافي بعد تصريحاته عن الليغا.
وكان تشافي قد قال إن الحكام يتأثرون بانتقادات تلفزيون "ريال مدريد"، وهو ما اعتبر أنه "يشوه المسابقة بعض الشيء"، وأكد أن الدوري الإسباني "مغشوش بالكامل"، وأن "هذا ما يراه حتى الضرير".
وأكد تشافي أنه يتفق تمامًا مع تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين".
ونقلت "أس" أن لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لا تفكر في معاقبة تشافي بعد تصريحه بأن الدوري الإسباني "مغشوش".
وأوضحت الصحيفة أن اللجنة ستعاقب فقط في الاتهامات الخطيرة والمباشرة للشرف الشخصي لحكم معين.
ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني ويملك 58 نقطة من 23 مباراة في حين يحتل برشلونة المركز الثالث ويملك 50 نقطة من 23 مباراة.
وودع برشلونة كأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني هذا الموسم، وينافس حاليا على لقبي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.
يشار إلى أن تشافي أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الحالي، رغم أن عقده مع الفريق الكتالوني ينتهي في يونيو 2025.
وأصبح تشافي المدرب الذي تعرض لأكبر عدد من الخسائر في تاريخ برشلونة.
ومنذ تعيينه مدربا لبرشلونة في نوفمبر 2021 خسر تشافي مع برشلونة 26 مرة في 124 مباراة، وتعادل 20 مرة، وحقق الفوز 78 مرة.
وقاد تشافي برشلونة للفوز بلقبي الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني الموسم الماضي.