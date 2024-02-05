بعد وصفه الليغا بـ"المغشوشة".. موقف لجنة المنافسات من معاقبة تشافي

كشفت صحيفة "أس" موقف لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني من معاقبة تشافي بعد تصريحاته عن الليغا.

وكان تشافي قد قال إن الحكام يتأثرون بانتقادات تلفزيون "ريال مدريد"، وهو ما اعتبر أنه "يشوه المسابقة بعض الشيء"، وأكد أن الدوري الإسباني "مغشوش بالكامل"، وأن "هذا ما يراه حتى الضرير".

وأكد تشافي أنه يتفق تمامًا مع تصريحات خوان لابورتا رئيس برشلونة الذي وصف مقاطع الفيديو التي يبثها تلفزيون ريال مدريد هذا الموسم عن الحكام بالأمر "المشين".

ونقلت "أس" أن لجنة المنافسات في الاتحاد الإسباني لا تفكر في معاقبة تشافي بعد تصريحه بأن الدوري الإسباني "مغشوش".