بوستيكوغلو: توتنهام يُدخل البهجة والأمل إلى قلوب المشجعين

وحقق توتنهام فوزه الثامن في عشر مباريات في الدوري بتغلبه 2-1 على كريستال بالاس، يوم الجمعة، ليحافظ على سجله خاليا من الهزائم ويتصدر الدوري برصيد 26 نقطة، في أفضل بداية لموسم للفريق منذ فوزه بلقب الدوري آخر مرة في 1961.

وقال أنغي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام للصحفيين، عقب المباراة: "المهم أننا ندخل البهجة والأمل إلى قلوب مشجعينا. هذا هو دور أندية كرة القدم".

وترك بوستيكوغلو بصمته في توتنهام بعد مواسم من التراجع المستمر والأداء المتواضع في بعض الأحيان بقيادة جوزيه مورينيو أولا ثم أنطونيو كونتي.

وولت أزمنة الخطط التي تفتقر للشجاعة والإقدام، والتي اختبرت صبر الجماهير بقيادة مدربين كبار، ليحل محلها أسلوب لعب سلس بتحركات مستمرة كما وعد المدرب حين توليه المسؤولية.

لكن حتى هو لم يكن يتوقع أن يتبنى لاعبوه أفكاره بهذه السرعة.