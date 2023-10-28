ترتيب الدوري الإنجليزي: ثنائية توتنهام في شباك كريستال بالاس تؤمن له الصدارة

كانت المباراة متكافئة في الشوط الأول بين فريق المدرب أنغي بوستيكوغلو ومنافسه بالاس لكن توتنهام سيطر على الأمور بمجرد أن سجل جويل وارد هدفا عكسيا في مرماه ليمنح توتنهام التقدم مباشرة بعد الاستراحة.

ثم سجل قائد توتنهام سون هيونغ-مين هدفه الثامن في الدوري هذا الموسم بعد 66 دقيقة ليحسم نقاط المباراة وهيمن الفريق الزائر حتى سجل جوردان أيو هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لصالح بالاس.

وشارك جيمس ماديسون في كلا الهدفين حيث تألق لاعب ليستر سيتي السابق مرة أخرى بشكل رائع مع الفريق الزائر.