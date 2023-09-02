ديوكوفيتش يقلب تأخره أمام أسلو ديري ويتأهل لدور الـ16 في أمريكا المفتوحة للتنس

وبدا ديوكوفيتش قويًا في أول مباراتين، وخسر 11 شوطًا فقط في انتصارين كبيرين على الفرنسي ألكسندر مولر، والإسباني برنابي زاباتا ميرايس، لكن مواطنه المصنف الـ 32 أثبت أنه اختبار أصعب بكثير.

واصطدم اللاعبان الصربيان مرة واحدة فقط قبل ذلك في بلجراد، العام الماضي، لكن كانت هناك مؤشرات حينها على أن ديري يمثل خطرًا حيث احتاجت تلك المباراة إلى 3 مجموعات وشوطين فاصلين قبل أن يحسم ديوكوفيتش الفوز.

وأشار ديري لديوكوفيتش إلى أنه سيفعل نفس الشيء، أمس الجمعة، عندما كسر إرسال المصنف الثاني ليبدأ المباراة ثم حافظ على هدوء أعصابه في باقي المجموعة ليحقق تقدمًا غير متوقع ومستحقًا 1/0.

وفي مواجهة أحد أعظم اللاعبين على مر العصور تحت الأضواء في واحدة من أكبر بطولات التنس، لم يكن من الممكن أن يهتز ديري الشجاع ليزداد الضغط بكسر إرسال آخر ليتقدم 4/3 في المجموعة الثانية في طريقه للتقدم 2/0 مما تسبب بذهول جماهير ملعب آرثر آش.

ومع استمرار حماسة الجماهير، بدأ ديوكوفيتش المجموعة الثالثة بقوة وطاقة افتقدهما في أول مجموعتين، وكسر إرسال ديري في أول فرصة ثم تقدم 4/0 في طريقه لتقليص الفارق إلى 2/1.

ومع ظهور ثغرات في أداء ديري، واصل ديوكوفيتش الضغط مرة أخرى ليفتتح المجموعة الرابعة بكسر إرسال مواطنه.

لكن ديري لم يسقط على الفور، ورد كسر الإرسال مما مهد الطريق للشوط الثالث الماراثونية الذي شهد استعادة ديوكوفيتش السيطرة بكسر إرسال آخر لمنافسه.

واكتسح ديوكوفيتش الأشواط الستة التالية ليفوز بالمجموعة الرابعة ويتقدم 2/0 في المجموعة الخامسة الفاصلة التي لم يتراجع فيها أبدًا ليحسم انتصارًا صعبًا.