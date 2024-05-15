الاتفاق السعودي يستهدف مهاجمًا كبيرًا من الدوري الإنجليزي

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، قد وقع عقدًا مع وست هام لمدة عامين مع خيار لمدة عام آخر في عام 2022.

وسبق لأنطونيو اللعب للعديد من الأندية أبرزها نوتينغهام فورست، شيفيلد وينزداي، كولتشستر يونايتد، ساوثهامبتون، وتشيلتنهام تاون.

ويقود الاتفاق الإنجليزي ستيفن جيرارد منذ صيف عام 2023، وذلك بعد توقيعه على عقود تدريب الفريق، قبل أن يجدد مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2027.