الاتفاق السعودي يستهدف مهاجمًا كبيرًا من الدوري الإنجليزي
يستهدف نادي الاتفاق السعودي التعاقد مع مايكل أنطونيو، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، بالموسم المقبل.
وبحسب ما كشفت عنه صحيفة "ذا أتليتيك"، اليوم الأربعاء، فإن أنطونيو الذي ينتهي عقده في 2025، يجذب اهتمام أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم، وفرق الدوري السعودي للمحترفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي الاتفاق السعودي، وغلطة سراي التركي كانا مهتمين بكسب خدمات المهاجم الجامايكي في الصيف الماضي.
وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، قد وقع عقدًا مع وست هام لمدة عامين مع خيار لمدة عام آخر في عام 2022.
وسبق لأنطونيو اللعب للعديد من الأندية أبرزها نوتينغهام فورست، شيفيلد وينزداي، كولتشستر يونايتد، ساوثهامبتون، وتشيلتنهام تاون.
ويقود الاتفاق الإنجليزي ستيفن جيرارد منذ صيف عام 2023، وذلك بعد توقيعه على عقود تدريب الفريق، قبل أن يجدد مؤخرًا، حتى 30 يونيو 2027.