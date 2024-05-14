جيرارد يوجه طلبا مفاجئا لرئيس رابطة الدوري السعودي بشأن تعاقدات الاتفاق

وجه ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق‬ السعودي، طلبا إلى مايكل إيمينالو، رئيس رابطة الدوري السعودي، بضرورة دعم الفريق للموسم المقبل بصفقات عالمية.

وقال جيرارد خلال حضوره عرض "FUTURES GREAT"، الذي تحتضنه العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء: "نحن نبني فريقا بشكل جيد، نأمل أن نتمكن من عمل سوق بنفس الطريقة التي فعلناها في الميركاتو الأخير، والتي كانت تعاقدات استراتيجية للغاية ومعقولة".

ووجه المدرب الإنجليزي طلبا لرئيس رابطة الدوري السعودي، وهو يضحك: "أحتاج إلى بعض اللاعبين، أريد جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد"، قبل أن يضحك كل الحاضرين في الجلسة، وكان من بينهم الإنجليزي ريو فيردناند، نجم مانشستر يونايتد الأسبق.