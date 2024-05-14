جيرارد يوجه طلبا مفاجئا لرئيس رابطة الدوري السعودي بشأن تعاقدات الاتفاق
وجه ستيفن جيرارد، المدير الفني لنادي الاتفاق السعودي، طلبا إلى مايكل إيمينالو، رئيس رابطة الدوري السعودي، بضرورة دعم الفريق للموسم المقبل بصفقات عالمية.
وقال جيرارد خلال حضوره عرض "FUTURES GREAT"، الذي تحتضنه العاصمة الرياض، اليوم الثلاثاء: "نحن نبني فريقا بشكل جيد، نأمل أن نتمكن من عمل سوق بنفس الطريقة التي فعلناها في الميركاتو الأخير، والتي كانت تعاقدات استراتيجية للغاية ومعقولة".
ووجه المدرب الإنجليزي طلبا لرئيس رابطة الدوري السعودي، وهو يضحك: "أحتاج إلى بعض اللاعبين، أريد جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد"، قبل أن يضحك كل الحاضرين في الجلسة، وكان من بينهم الإنجليزي ريو فيردناند، نجم مانشستر يونايتد الأسبق.
من جانبه، وجه فيردناند سؤالا واضحا للمدير الرياضي لرابطة الدوري السعودي مايكل إيمينالو، قائلا: "هل سيأتي محمد صلاح؟" ليقاطعه جيرارد باعتباره أسطورة ليفربول قائلا وهو يضحك: "سيبقى".
يأتي ذلك في ظل ارتباط اسم صلاح بالانتقال إلى الاتحاد وأندية سعودية أخرى، وفقا للتقارير الإنجليزية التي أشارت إلى أن الدوري السعودي لم يفقد الأمل في فكرة التعاقد مع النجم المصري.
وأظهر صلاح تأثيره مع ليفربول هذا الموسم، حيث احتل المركز السادس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 18 هدفا، كما كان أكثر لاعبي "الريدز" تسجيلا للأهداف مع الفريق هذا الموسم بمختلف المسابقات.
وعلى مستوى صناعة الأهداف، صنع محمد صلاح 10 أهداف ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
فيما ذكرت تقارير أخرى، أن ستيفن جيرارد، طلب التعاقد مع مواطنيه جيمس تافارنير وكونور جولدسون، ثنائي فريق رينجرز الاسكتلندي، لتعزيز خط الدفاع لفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويحتل الاتفاق المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 44 نقطة، بعد مرور 31 جولة من المسابقة.