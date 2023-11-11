فلورنتينو بيريز: كرة القدم تعاني أزمة غير مسبوقة

وتابع: " أندية كرة القدم انتقلت من كونها متصدرة في مجلة "فوربس" إلى أن تتفوق عليها فرق أمريكا الشمالية، لا بد أنهم يقومون بشيء جيد للغاية وسيئ للغاية في أوروبا، يجب أن نرقى إلى المستوى، ريال مدريد لديه مسؤولية في هذا الأمر".

وأوضح بيريز: "يجب أن نجعل كرة القدم التلفزيونية أرخص، ومن الهراء أن نتقاضى أكثر من 100 يورو ونجعل الناس يدفعون 10٪ من الحد الأدنى للأجور لرؤيتها، هذا غبي".

وواصل رئيس ريال مدريد: "هذا في أوروبا، لكن الأمر أكثر إثارة للقلق في إسبانيا، لن أتحدث عن الاتحاد الإسباني الذي يمر بعملية تجديد أثق أنها ستستعيد هيبته وسمعته، أمور مهمة مثل جودة التحكيم وتقنية الـ"VAR"، لا أحد يعرف من يرسم خطوط الـ"VAR" أو الإطار الذي تم اختياره له، وهذا أمر ثابت ويولد الشكوك حول التحكيم".