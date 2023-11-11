فلورنتينو بيريز: كرة القدم تعاني أزمة غير مسبوقة
قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إن كرة القدم تعاني أزمة مؤسسية غير مسبوقة، وإن الوضع خطير للغاية.
وجاء حديث بيريز خلال اجتماع الجمعية العمومية لريال مدريد، اليوم السبت.
وأضاف بيريز: "إما أن نرد الآن وإلا فلن تتمكن كرة القدم من البقاء، المشكلة الرئيسة هي أن هناك مدربين يتصرفون دون التفكير في الجماهير، كرة القدم الأوروبية لا تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".
وتابع: " أندية كرة القدم انتقلت من كونها متصدرة في مجلة "فوربس" إلى أن تتفوق عليها فرق أمريكا الشمالية، لا بد أنهم يقومون بشيء جيد للغاية وسيئ للغاية في أوروبا، يجب أن نرقى إلى المستوى، ريال مدريد لديه مسؤولية في هذا الأمر".
وأوضح بيريز: "يجب أن نجعل كرة القدم التلفزيونية أرخص، ومن الهراء أن نتقاضى أكثر من 100 يورو ونجعل الناس يدفعون 10٪ من الحد الأدنى للأجور لرؤيتها، هذا غبي".
وواصل رئيس ريال مدريد: "هذا في أوروبا، لكن الأمر أكثر إثارة للقلق في إسبانيا، لن أتحدث عن الاتحاد الإسباني الذي يمر بعملية تجديد أثق أنها ستستعيد هيبته وسمعته، أمور مهمة مثل جودة التحكيم وتقنية الـ"VAR"، لا أحد يعرف من يرسم خطوط الـ"VAR" أو الإطار الذي تم اختياره له، وهذا أمر ثابت ويولد الشكوك حول التحكيم".
وأتم: "ما يحدث في الدوري الاسباني في الفترة الأخيرة في غاية الخطورة لدرجة أنهم يسعون إلى مهاجمة الأصول الشخصية للنادي، نحن 100.000 عضو ونعاني، لقد جربوا كل شيء، أولاً مصادرة 11% من حقوقنا السمعية والبصرية خلال 50 عاما، ثم تغيير قانون "ديبوتر" لتجريد الرؤساء من أهليتهم، ولا يتطلب الأمر الكثير من الخيال لمعرفة من يريدون تعيينه، وقد أعلنت المحكمة الوطنية بالفعل أن هذه العقوبات غير قانونية".
وأضاف: "الاتحاد الإسباني لكرة القدم انضم إلى مطالبنا فيما يتعلق بعدم شرعية الاتفاق مع صندوق CVC، هذا الاتفاق آفة".
وتابع: "لقد أساء رئيس الدوري الإسباني (خافير تيباس) استخدام سلطته وفصل بيننا، مما يدل على أنه لا تتلقى جميع الأندية نفس المعاملة، باختصار، نجحنا في إقناع رئيس CVC بالتراجع وقد فعل ذلك علنًا، لكننا نواصل الإشارة إلى أنه غير قانوني، وغير عادل للغاية، خاصة مع الأندية التي سيتم ترقيتها في المستقبل".
وأردف بيريز: "تواصلت الليغا مع مجموعة لمصادرة أصول ريال مدريد ومنحها إلى الليغا، الحقوق السمعية والبصرية مملوكة للأندية ويتم نقلها إلى الليغا، من 2 دقيقة متبقية حتى المباراة، حتى 2 دقيقة في وقت لاحق، لأنه من المفهوم أن الأندية يمكنها استغلال ما قبل المباراة وبعدها".
وأكد: لا ينبغي أن تقيم رابطة الدوري الإسباني هذه العلاقة مع الأندية، لأن ذلك ليس من اختصاصها، يجب على جميع الأندية أن تعرف التحركات، لكن هذا مستحيل، فهم لا يسمحون بذلك، نحن قلقون للغاية".
وواصل: "سأعمل في الأشهر المقبلة على وضع هيكل يحمي الأصول الاقتصادية التي يملكها ريال مدريد وكل الشركاء، وهذا يسمح لريال مدريد بالدفاع ضد تهديدات المصادرة، سنقوم بتصميم الآليات بحيث ينتمي هذا النادي إلى أعضاء حقيقيين، وليس فقط من وجهة نظر رومانسية".
أما عن تورط برشلونة في قضية نيغريرا فقال بيريز: "أريد أن أنهي كلامي بالتأمل في قضية نيغريرا، إنها في أيدي القضاة ويجب أن نحترم الأوقات والمواعيد النهائية، لكن ليس من الطبيعي أن يتم دفع ما يقرب من 8 ملايين يورو، ولهذا السبب تقدم النادي كادعاء، ويتم قبولنا كطرف متضرر، إنها حالة بالغة الخطورة".
وفيما يتعلق "بمجتمع مدريد" قال رئيس ريال مدريد: "الشيء الصحيح هو "مدريدية سوسيولوجية عالمية"، لأنه موجود، هذا هو النادي الوحيد في العالم الذي يضم أكثر من 500 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، حشد هائل من المشجعين في جميع أنحاء الكوكب، نعم، هذه هي النزعة مدريدية اجتماعية عالمية".
وتحدث بيريز عن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا وقال: "شكل دوري أبطال أوروبا الجديد هو مشروع غير عادي وسخيف، سيؤدي هذا النموذج إلى تنفير عشاق رياضتنا خاصة الصغار منهم، وهذا الشكل الجديد هو الذي يتكيف بشكل أفضل مع توازنات القوى التي تعتمد عليها أجورهم، إنه نظام يخدم مصالح مديريه، ولا ياخذ في الاعتبار احتياجات اللاعبين والمشجعين ولاعبي كرة القدم، إنهم يقتلون كرة القدم الأوروبية، ولا يبتكرون، ولا يواجهون تهديد الرياضات المتنامية الأخرى وعروض الترفيه الأخرى".