الأهلي السعودي يصطدم بمنافس قوي للغاية في صفقة لوكاكو

وربطت تقارير أخيرة اللاعب بإمكانية الانتقال للدوري السعودي، وتحديدا الأهلي الذي يستهدف تعزيز صفوفه بالنجم البلجيكي.

وبالإضافة إلى ميلان والأهلي السعودي، هناك اهتمام أيضًا من نابولي بقيادة أنطونيو كونتي، الذي يرغب في العمل مجددًا مع البلجيكي.

ويبلغ لوكاكو من العمر 31 عاما، ويجيد اللعب في مركز لاعب قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع تشيلسي في يونيو 2026.

وسبق للنجم المخضرم اللعب لأندية إيفرتون، ومانشستر يونايتد، وويست بروميتش في إنجلترا، فضلاً عن أندرلخت البلجيكي.

وفي الموسم المنتهي، لعب لوكاكو 47 مباراة مع روما، وتمكن من تسجيل 21 هدفًا. والآن، سينضم اللاعب البلجيكي إلى منتخب بلاده للمشاركة في يورو 2024.