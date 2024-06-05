الأهلي السعودي يصطدم بمنافس قوي للغاية في صفقة لوكاكو
كشفت تقارير صحفية، أن نادي ميلان انضم لسباق ضم المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب تشيلسي، في الميركاتو الصيفي المقبل.
ولعب لوكاكو في آخر موسمين على سبيل الإعارة لناديي إنترميلان وروما في إيطاليا.
ووفقا لما ذكره الإعلامي الرياضي دي مارزيو، فإن ميلان استفسر عن إمكانية استعارة روميلو لوكاكو.
ويأتي تفكير ميلان في ضم لوكاكو بهدف تعويض الفراغ الذي تركه رحيل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو.
وبعد انتهاء فترة إعارته إلى روما، سيعود لوكاكو إلى تشيلسي، وكلن من المتوقع أن ينتقل إلى فريق آخر خلال الصيف المقبل.
وربطت تقارير أخيرة اللاعب بإمكانية الانتقال للدوري السعودي، وتحديدا الأهلي الذي يستهدف تعزيز صفوفه بالنجم البلجيكي.
وبالإضافة إلى ميلان والأهلي السعودي، هناك اهتمام أيضًا من نابولي بقيادة أنطونيو كونتي، الذي يرغب في العمل مجددًا مع البلجيكي.
ويبلغ لوكاكو من العمر 31 عاما، ويجيد اللعب في مركز لاعب قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع تشيلسي في يونيو 2026.
وسبق للنجم المخضرم اللعب لأندية إيفرتون، ومانشستر يونايتد، وويست بروميتش في إنجلترا، فضلاً عن أندرلخت البلجيكي.
وفي الموسم المنتهي، لعب لوكاكو 47 مباراة مع روما، وتمكن من تسجيل 21 هدفًا. والآن، سينضم اللاعب البلجيكي إلى منتخب بلاده للمشاركة في يورو 2024.