الأمير تركي بن سلمان يدعم النصر أمام الخليج (فيديو)
دعم الأمير تركي بن سلمان فريق النصر السعودي، بتواجده في ملعب الأول بارك لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم أمام الخليج.
ويلعب النصر ضد الخليج، مساء اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الأول بارك.
ورصدت الكاميرات وصول الأمير تركي بن سلمان إلى ملعب المباراة، لمؤازرة النصر في مباراته أمام الخليج، خاصة أن الفائز سيواجه الهلال في المباراة النهائية.
وصعد الهلال إلى النهائي بعد فوزه أمس على الاتحاد بثنائية مقابل هدف.
يذكر أن النصر فاز 1-صفر على مضيفه الخليج في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم السبت الماضي.
ورفع فريق المدرب لويس كاسترو، الذي غاب عن قيادة الفريق للمباراة الثانية على التوالي بسبب وعكة صحية، وتولى مساعده فيتور سيفرينو المهمة مؤقتا، رصيده إلى 71 نقطة من 29 مباراة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة في المركز 11.
ويتصدر الهلال، الذي لم يخسر في الدوري هذا الموسم، الترتيب برصيد 80 نقطة، وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي.