حقيقة تلقي مروان عطية نجم الأهلي المصري عروضا للرحيل عن الفريق

كشفت تقارير إعلامية حقيقة تلقي مروان عطية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، عروضا من الدوري السعودي للرحيل في الميركاتو المقبل.

ويتواجد مروان عطية حاليا ضمن معسكر منتخب مصر لخوض مباراة غينيا بيساو المقرر إقامتها، مساء الإثنين، بعد المشاركة أمام بوركينافاسو التي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وذكرت تقارير خلال الأيام الماضية أن النادي الأهلي تلقى تأكيدات من وكيل اللاعب برغبة أندية خليجية في ضمّه خلال فترة الانتقالات الصيفية، التي ستبدأ بعد أسابيع قليلة، لكن لم تصل عروض رسمية للنادي، حتى الآن.