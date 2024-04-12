قبل مواجهة الزمالك.. مروان عطية يثير قلق مدرب الأهلي
أثار مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي المصري، القلق داخل أروقة الفريق الأول لكرة القدم، قبيل مواجهة الزمالك في الدوري، وذلك بعد غيابه عن تدريب الفريق اليوم الجمعة، وخضوعه لجلسات علاج طبيعي.
مروان عطية قد اشتكى من آلام في العضلة الخلفية خلال فوز الأهلي 1ـ0 على مضيفه "زد إف سي"، أمس الخميس.
وخضع مروان عطية، لجلسات علاجٍ طبيعي، اليوم الجمعة، على هامش التدريب الذي جرى على ملعب "مختار التتش"، استعدادًا لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك، الإثنين.
ويلتقي الأهلي مضيفه الزمالك في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة للدوري على ملعب القاهرة الدولي.
وسيجري عطية مزيدًا من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد قوة الإصابة، ومعرفة إمكانية لحاقه بمباراة الزمالك، حيث هناك شكوك بإصابته بتمزق في العضة الخلفية.
وسيمثل غياب مروان عطية أزمة كبيرة للسويسري مارسيل كولر مدرب الفريق، الذي يعاني من غياب عدد من لاعبي الوسط، حيث يغيب إمام عاشور وأبو ديانغ للإصابة أيضًا.
يذكر أن الأهلي، حامل اللقب، يحتل المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 21 نقطةً من عشرة مباريات.