مدرب الترجي التونسي يكشف عن تحدّ خاص قبل مواجهة الأهلي في النهائي
أكد البرتغالي ميغيل كاردوزو مدرب الترجي التونسي أنه يملك تحديا خاصا وشخصيا عندما يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، والذي سيجري النصف الأول منه غدا السبت على ملعب رادس الأولمبي ذهابا، قبل أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الإياب الحاسمة في 25 مايو الجاري.
وكشف المدرب الذي تسلم مقاليد تدريب الترجي، أكثر أندية تونس تتويجا بالألقاب، في يناير الماضي، أنه يطمح إلى إحراز أول لقب في ثالث نهائي يخوضه في مسيرته التدريبية، وذلك بعد أن عانده الحظ في مناسبتين سابقتين عندما كان مدربا مساعدا أو مدربا أول.
وقال كاردوزو الجمعة في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي والأهلي: "خضت الدور النهائي في مناسبتين خلال مسيرتي في أوروبا، وخسرت كليهما، خسرت نهائيا سابقا أمام بورتو، وكان وقع الهزيمة سيئا حتى أني لم أتسلم الميدالية الفضية رغم إيماني بالروح الرياضية، أريد الفوز بهذا النهائي الثالث في مسيرتي."
وقال كاردوزو إن نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الأهلي المصري ستحسمه تفاصيل صغيرة، لدينا حلم وهدف هو التتويج باللقب الأفريقي وسنسعى لتحقيقه وسنعمل من أجل الفوز".
وتحدث المدرب البرتغالي عن تعثر الفريق في الدوري بعد تأهله للنهائي القاري على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، قائلا: "مررنا بفترة تراجع قصيرة في الدوري لكن سرعان ما تداركنا الأمر وعدنا إلى طريق الانتصارات ضد النجم الساحلي".
ويستضيف الترجي منافسه المصري في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على أن تقام مباراة العودة في القاهرة في 25 مايو آيار الحالي.
ويطمح الأهلي للتتويج باللقب القاري 12 في تاريخه ودعم رقمه القياسي بينما يحلم الترجي التونسي إلى النجمة الخامسة في سجلاته في دوري الأبطال بعد 4 تتويجات سنوات 1994 و2011 و2018 و2019.