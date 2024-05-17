مدرب الترجي التونسي يكشف عن تحدّ خاص قبل مواجهة الأهلي في النهائي

أكد البرتغالي ميغيل كاردوزو مدرب الترجي التونسي أنه يملك تحديا خاصا وشخصيا عندما يخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري، والذي سيجري النصف الأول منه غدا السبت على ملعب رادس الأولمبي ذهابا، قبل أن يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة الإياب الحاسمة في 25 مايو الجاري.

وكشف المدرب الذي تسلم مقاليد تدريب الترجي، أكثر أندية تونس تتويجا بالألقاب، في يناير الماضي، أنه يطمح إلى إحراز أول لقب في ثالث نهائي يخوضه في مسيرته التدريبية، وذلك بعد أن عانده الحظ في مناسبتين سابقتين عندما كان مدربا مساعدا أو مدربا أول.

وقال كاردوزو الجمعة في المؤتمر الصحفي لمباراة الترجي والأهلي: "خضت الدور النهائي في مناسبتين خلال مسيرتي في أوروبا، وخسرت كليهما، خسرت نهائيا سابقا أمام بورتو، وكان وقع الهزيمة سيئا حتى أني لم أتسلم الميدالية الفضية رغم إيماني بالروح الرياضية، أريد الفوز بهذا النهائي الثالث في مسيرتي."

وقال كاردوزو إن نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم أمام الأهلي المصري ستحسمه تفاصيل صغيرة، لدينا حلم وهدف هو التتويج باللقب الأفريقي وسنسعى لتحقيقه وسنعمل من أجل الفوز".