مدرب الترجي التونسي يحتفل بفوز فريقه على صن داونز بطريقة مثيرة (فيديو)
ظهر البرتغالي ميغيل كاردوزو، مدرب الترجي التونسي، بمظهر مثير نال إعجاب الكثيرين على منصات التواصل، بعد يوم من فوز فريقه المهم على حساب صن داونز الجنوب إفريقي (1 ـ 0) ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، السبت، على ملعب رادس الأولمبي.
وخطف الترجي، بطل إفريقيا 4 مرات، فوزا ثمينا في ذهاب نصف النهائي أمام صن داونز بهدف مهاجمه البرازيلي يان ساس، ليدعم حظوظه في بلوغ النهائي القاري للمرة التاسعة في تاريخه والأولى له منذ 5 سنوات.
وظهر المدرب البرتغالي، الذي لم يمضِ على تسلمه مقاليد تدريب الفريق الأحمر والأصفر أكثر من 3 أشهر، وهو يرتدي الشاشية التونسية الحمراء، وهي قبعة تعتبر من الصناعات والألبسة التقليدية الراسخة في التراث التونسي، وعلامة مميزة للصناعات التقليدية في البلاد منذ قرون طويلة.
وتداولت منصات التواصل صور كادروزو وهو يتحدث مع أحد الحرفيين في مجال صناعة الشاشية ويجرب بعضها، قبل أن يبادر باقتناء واحدة ويضعها على رأسه.
ومنذ انطلاق تجربته في تدريب الترجي التونسي، سجل المدرب البرتغالي رقما مميزا وغير مسبوق في تاريخ مشاركات النادي في دوري أبطال إفريقيا، بعد أن قاده للحفاظ على نظافة شباكة في خمس مباريات متتالية، كان آخرها مواجهة صن داونز السبت الماضي.
وتسلّم كاردوزو مقاليد تدريب الترجي منتصف يناير 2024 بعقد يمتد لعام ونصف العام، وقاده حتى الآن للتأهل للمربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا، وتصدر ترتيب الدوري التونسي برصيد 13 نقطة بعد مرور 4 مباريات.
ويراهن الترجي التونسي، الجمعة، على التأهل لنهائي دوري الأبطال، عندما يلتقي صن داونز، حامل اللقب في 2016، لحساب إياب نصف النهائي، بعد فوزه ذهابا بهدف دون مقابل.
وتوّج الترجي بلقب دوري أبطال إفريقيا في 4 مناسبات، سنوات: 1994 و2011 و2018 و2019