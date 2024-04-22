مدرب الترجي التونسي يحتفل بفوز فريقه على صن داونز بطريقة مثيرة (فيديو)

ظهر البرتغالي ميغيل كاردوزو، مدرب الترجي التونسي، بمظهر مثير نال إعجاب الكثيرين على منصات التواصل، بعد يوم من فوز فريقه المهم على حساب صن داونز الجنوب إفريقي (1 ـ 0) ضمن ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، السبت، على ملعب رادس الأولمبي.

وخطف الترجي، بطل إفريقيا 4 مرات، فوزا ثمينا في ذهاب نصف النهائي أمام صن داونز بهدف مهاجمه البرازيلي يان ساس، ليدعم حظوظه في بلوغ النهائي القاري للمرة التاسعة في تاريخه والأولى له منذ 5 سنوات.

وظهر المدرب البرتغالي، الذي لم يمضِ على تسلمه مقاليد تدريب الفريق الأحمر والأصفر أكثر من 3 أشهر، وهو يرتدي الشاشية التونسية الحمراء، وهي قبعة تعتبر من الصناعات والألبسة التقليدية الراسخة في التراث التونسي، وعلامة مميزة للصناعات التقليدية في البلاد منذ قرون طويلة.