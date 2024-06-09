في غياب ماني.. منتخب السنغال يستعيد الانتصارات أمام موريتانيا (فيديو)

استعاد المنتخب السنغالي نغمة الانتصارات الغائبة أمام مضيفه موريتانيا بالتغلب بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية ضمن التصيفات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

سجل هدف المباراة اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة 27 من عمر اللقاء ليمنح منتخب السنغال الفوز الذي غاب في آخر جولتين بالتعادل مع توجو ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية.