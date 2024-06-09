في غياب ماني.. منتخب السنغال يستعيد الانتصارات أمام موريتانيا (فيديو)
استعاد المنتخب السنغالي نغمة الانتصارات الغائبة أمام مضيفه موريتانيا بالتغلب بنتيجة 1-0، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة بالمجموعة الثانية ضمن التصيفات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.
سجل هدف المباراة اللاعب حبيب ديالو في الدقيقة 27 من عمر اللقاء ليمنح منتخب السنغال الفوز الذي غاب في آخر جولتين بالتعادل مع توجو ثم جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وغاب عن صفوف منتخب السنغال نجمه ساديو ماني مهاجم النصر السعودي بسبب الإصابة.
ورفع منتخب السنغال رصيده بقيادة مدربه أليو سيسيه إلى 8 نقاط معتليًا صدارة ترتيب المجموعة بشكل مؤقت بفارق نقطة واحدة عن السودان والكونغو الديمقراطية.
وتوقف رصيد منتخب موريتانيا عند نقطة واحدة في المركز الأخير في جدول الترتيب.
وفاز منتخب الكونغو الديمقراطية على حساب ضيفه توجو بنتيجة 1-0 في الجولة ذاتها لنفس المجموعة.
وأحرز الهدف ميشاك إيليا في الدقيقة 6 من عمر اللقاء وهو ما رفع رصيد الكونغو إلى 7 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن السودان.
ويخوض منتخب السودان مواجهة ضد جنوب السودان بعد غدٍ الثلاثاء في ختام منافسات الجولة لهذه المجموعة.