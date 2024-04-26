الفرنسي بوميل مدرب مولودية الجزائر يدخل الإسلام (فيديو)

ويتولى باتريس بوميل حاليًّا مهمة تدريب فريق مولودية الجزائر.

وفي مسجد جنان مبروك بالحراش، أعلن إمام المسجد أن مدرب مولودية الجزائر إسلامه.

وقال إمام المسجد، إن مدرب مولودية الجزائر قرر تغيير اسمه من باتريس إلى أمير، بعد دخوله الإسلام.

يذكر أن باتريس بوميل، تعاقد مع مولودية الجزائر لتدريب الفريق شهر مارس من العام الماضي.

وراجت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي أسلم منذ فترة طويلة، وصام بعضًا من أيام شهر رمضان الماضي.