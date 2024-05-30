ثنائي ليفربول على رأس مطالب الأندية السعودية

دياز، البالغ من العمر 27 عامًا، أحد أبرز لاعبي ليفربول منذ وصوله من بورتو مقابل صفقة رخيصة نسبيًا بلغت 37.5 مليون جنيه إسترليني في عام 2022.

بينما حقق غوميز، البالغ من العمر 27 عامًا أيضًا، أفضل مواسمه في أنفيلد بعد أن تم استخدامه في عدد من المراكز عبر خط الدفاع وخط الوسط.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تقريرًا قالت فيه إن الثنائي جو غوميز ولويس دياز، يمكن أن يكونا منفتحين على الرحيل هذا الصيف بعد رحيل يورغن كلوب ووصول آرني سولوت من فينورد".

وقالت الصحيفة في تقريرها: "سيعمل ليفربول بطبيعة الحال على تعديل تشكيلته ويعتقد مسؤولو الدوري السعودي أن هناك فرصة لاختبار رغبة الثنائي غوميز ودياز خلال الأسابيع المقبلة".

ولم تكشف الصحيفة عن هوية الأندية الراغبة في الحصول على خدمات جو غوميز أو لويس دياز، ولكنها قالت إن "مايكل إيمينالو، الرئيس التنفيذي لدوري المحترفين تحدث بصراحة عن سعيه لضم لاعبين استثنائيين في ذروة عطائهم هذا الصيف، وهذه المواصفات تنطبق على ثنائي ليفربول.