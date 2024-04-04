محمد صلاح يكسر صيامه في أرض الملعب (فيديو)

أوقف الحكم مباراة ليفربول وشيفيلد بالجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز حتى يتمكن الثنائي محمد صلاح وإبراهيما كوناتي من كسر صيامهما.

وبدأ الثنائي المباراة وهما صائمان.

وتسمح قواعد الدوري الإنجليزي الممتاز بإيقاف المباراة بضع دقائق حتى يتمكن اللاعبون المسلمون من كسر صيامهم ثم استئناف اللعب مجددا.

وكان ليفربول متقدما على شيفيلد بهدف داروين نونيز.

وفي جال انتهاء المباراة بفوز ليفربول سوف يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ70 نقطة متفوقا على آسنال ومانشستر سيتي.