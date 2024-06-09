مدرب إسبانيا: بيدري يرتقي لمستوى توقعاتنا "اللامحدودة"

قال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، إن بيدري لاعب وسط برشلونة، استعاد سابق تألقه وتفوقه، وسيلعب دورا مهما عندما يشارك مع المنتخب الأول لبلاده في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وسجل بيدري (21 عاما)، الذي عانى من الإصابات في الموسم الماضي ولم يلعب مع إسبانيا في عام 2023، هدفيه الدوليين الأول والثاني في آخر مباريات بلاده الودية، قبل انطلاق بطولة أوروبا في ألمانيا.

وقال دي لا فوينتي للصحفيين، بعد الفوز على أيرلندا الشمالية 5-1، أمس السبت: "نحن سعداء للغاية، لأنه لاعب جيد حقا وهو يعلم أنني أثق به، وسيقدم لنا أشياء جيدة حقا في هذه البطولة".