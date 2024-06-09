مدرب إسبانيا: بيدري يرتقي لمستوى توقعاتنا "اللامحدودة"
قال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، إن بيدري لاعب وسط برشلونة، استعاد سابق تألقه وتفوقه، وسيلعب دورا مهما عندما يشارك مع المنتخب الأول لبلاده في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
وسجل بيدري (21 عاما)، الذي عانى من الإصابات في الموسم الماضي ولم يلعب مع إسبانيا في عام 2023، هدفيه الدوليين الأول والثاني في آخر مباريات بلاده الودية، قبل انطلاق بطولة أوروبا في ألمانيا.
وقال دي لا فوينتي للصحفيين، بعد الفوز على أيرلندا الشمالية 5-1، أمس السبت: "نحن سعداء للغاية، لأنه لاعب جيد حقا وهو يعلم أنني أثق به، وسيقدم لنا أشياء جيدة حقا في هذه البطولة".
وأضاف مشيدا بإمكانات اللاعب الشاب: "لقد تحدثت دائما عن ذلك من خلال الثقة التي يجب أن يتمتع بها. قلت إن 'بيدري يجب أن يلتقي مع بيدري' بالمعنى المجازي لاستعادة الثقة.
"لم نشاهد بعد أفضل نسخة من بيدري؛ لأنه جيد جدا ولا حدود لما نتوقعه منه".
وتابع المدرب الإسباني: "عليه أن يكون اللاعب الذي يتخذ الخطوة التالية للأمام، كما فعل أمام أيرلندا الشمالية، وأن يكون متأكدا من قراره، وأن يثق في فعل الأشياء التي لا يمكن أن يفعلها غيره".
وتستهل إسبانيا مسيرتها في المجموعة الثانية لبطولة أوروبا بمواجهة كرواتيا يوم 15 يونيو، قبل اللعب أمام إيطاليا وألبانيا.