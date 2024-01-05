رغم رفضه لهم في الصيف.. نيوكاسل يسعى للانقضاض على جوبي بيلينغهام

ورغم رفضه لهم في الصيف، قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية إن نيوكاسل لا يزال مهتمًا بالتعاقد مع جوبي بيلينعهام - الأخ الأصغر لنجم ريال مدريد جود.

ومنذ انتقاله إلى سندرلاند، شارك جوبي بيلينجهام في 21 مباراة في الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية، وسجل 4 أهداف، بالإضافة لتمريرة حاسمة.

وقالت الصحيفة إن جوبي بيلينغهام يتميز بقدراته الفنية العالية، وقدرته على التمرير والتحكم في الكرة، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز في خط الوسط.

وأضافت: "نيوكاسل من بين أولئك الذين يتتبعون بيلينغهام، كشافة النادي سيحصلون على مقعد في الصف الأمامي لمشاهدته وهو يلعب غدًا، إذ يلتقي الفريقان في كأس الاتحاد الإنجليزي".