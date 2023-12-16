لماذا يرغب ريال مدريد في حسم صفقة جوبي شقيق بيلينغهام سريعا؟

ووفقا لصحيفة سبورت، يرغب ريال مدريد في التعاقد مع جوبي بيلينغهام سريعا قبل أن ينتقل إلى نادٍ إنجليزي أكبر؛ ما قد يعقد تماما انتقاله إلى سانتياغو برنابيو في المستقبل.

وانتقل جوبي من خلال أكاديمية الشباب في نادي مدينة مسقط رأسه برمنغهام إلى سندرلاند.

وسجل اللاعب 4 أهداف مع سندرلاند الذي ينافس من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتشابه جوبي في أسلوبه مع أخيه الأكبر جود؛ إذ يلعب أيضًا في خط الوسط الهجومي، لكنه وفقا للتقارير لديه نزعة أكبر في اللعب بالخط الأمامي.