لماذا يرغب ريال مدريد في حسم صفقة جوبي شقيق بيلينغهام سريعا؟
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع جوبي بيلينغهام شقيق جود بيلينغهام بعد أشهر من مراقبة كشافة النادي له.
وأكدت تقارير قبل عدة أشهر أن ريال مدريد أرسل فعليًّا كشافة لمراقبة لاعب سندرلاند ذي الـ18 عاما رفقة منتخب إنجلترا للشباب.
ووفقا لصحيفة سبورت، يرغب ريال مدريد في التعاقد مع جوبي بيلينغهام سريعا قبل أن ينتقل إلى نادٍ إنجليزي أكبر؛ ما قد يعقد تماما انتقاله إلى سانتياغو برنابيو في المستقبل.
وانتقل جوبي من خلال أكاديمية الشباب في نادي مدينة مسقط رأسه برمنغهام إلى سندرلاند.
وسجل اللاعب 4 أهداف مع سندرلاند الذي ينافس من أجل العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويتشابه جوبي في أسلوبه مع أخيه الأكبر جود؛ إذ يلعب أيضًا في خط الوسط الهجومي، لكنه وفقا للتقارير لديه نزعة أكبر في اللعب بالخط الأمامي.
ويصرُّ محللون على أن جوبي أكثر تنوعًا من جود ويمكن أن يصبح لاعبًا أفضل من الفتى الذهبي لعام 2023.
وخارج الملعب، تمت الإشادة بجود لنضجه ونهجه المتواضع في وسائل الإعلام وحياته العامة، وهو أمر ينطبق أيضا على شقيقه الأصغر الذي استفاد من نفس البيئة.
وفي حال تمت الصفقة، لن يكون انتقال جوبي إلى إسبانيا مجرد لحظة كبيرة أخرى للعائلة التي تواجدت في المدينة الرياضية لنادي ريال مدريد الصيف الماضي، لكنها أيضًا فرصة للم شملهم مرة أخرى.