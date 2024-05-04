غوارديولا يرشح هذا المنتخب للتتويج بلقب يورو 2024
قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إن منتخب إنجلترا يمكنه الفوز بلقب بطولة أوروبا "يورو 2024" الصيف المقبل، بعد فشله في حسم بطولات كبيرة بفارق ضئيل.
وتحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، تأهل منتخب إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا ولربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، كما صعد المنتخب لنهائي بطولة أوروبا 2020، قبل أن يخسر أمام إيطاليا.
وقال غوارديولا، إن أداء منتخب إنجلترا يشبه أداء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الذي توج به السيتي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد فشله بفارق ضئيل أكثر من مرة.
وقال غوارديولا: "المنتخب الوطني؟ جيد بحق، لكن الأمر لا يعتمد فقط على موهبة المهاجمين، بل على الجوانب كافة وعلى المجموعة بكاملها، ساوثغيت يعرف تماما ما يتعين عليه القيام به".
ولم يسبق لمنتخب إنجلترا التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا، ويملك في رصيده لقبا في كأس العالم وكان في نسخة 1966.
وأضاف المدرب الإسباني: "أنا أشعر والجميع يشعرون أن منتخب إنجلترا في البطولات الأخيرة.. كأس العالم وبطولة أوروبا قطع خطوات كبيرة، وكان على أعتاب التتويج فعليا، خسر في نهائي وتأهل لنصف النهائي".
وتابع: "عندما تصل لهذه المراحل في كل عامين، فإن النجاح سيتحقق، وهذا يشبه حالنا تماما، لقد اقتربنا وفي النهاية رفعنا الكأس، هذا مؤكد، وإذا كانوا يثقون في قدرتهم على تحقيق ذلك فإنهم سيحققونه، أنا أثق في ذلك وسيحققون هم ذلك".
وفي يورو 2024 سيلعب منتخب إنجلترا مع سلوفينيا وصربيا والدنمارك في المجموعة الثالثة.
وتقام بطولة يورو 2024 بين 14 يونيو و14 يوليو في ألمانيا.