غوارديولا يرشح هذا المنتخب للتتويج بلقب يورو 2024

قال المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، إن منتخب إنجلترا يمكنه الفوز بلقب بطولة أوروبا "يورو 2024" الصيف المقبل، بعد فشله في حسم بطولات كبيرة بفارق ضئيل.

وتحت قيادة المدرب غاريث ساوثغيت، تأهل منتخب إنجلترا لنصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا ولربع نهائي كأس العالم 2022 في قطر، كما صعد المنتخب لنهائي بطولة أوروبا 2020، قبل أن يخسر أمام إيطاليا.

وقال غوارديولا، إن أداء منتخب إنجلترا يشبه أداء مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا الذي توج به السيتي للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، بعد فشله بفارق ضئيل أكثر من مرة.

وقال غوارديولا: "المنتخب الوطني؟ جيد بحق، لكن الأمر لا يعتمد فقط على موهبة المهاجمين، بل على الجوانب كافة وعلى المجموعة بكاملها، ساوثغيت يعرف تماما ما يتعين عليه القيام به".

ولم يسبق لمنتخب إنجلترا التتويج بلقب بطولة أمم أوروبا، ويملك في رصيده لقبا في كأس العالم وكان في نسخة 1966.