تحرُّك رسمي من لؤي ناظر تجاه الاتحاد السعودي

تحرُّك رسمي من لؤي ناظر تجاه الاتحاد السعودي
تحرَّك لؤي ناظر رئيس نادي الاتحاد السعودي الأسبق، بشكل رسمي، بشأن ترشحه لرئاسة النادي مجددًا بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي أنمار الحائلي.
وأعلن لؤي ناظر ترشحه في انتخابات الاتحاد؛ مع تأكد عدم استمرار الرئيس الحالي أنمار الحائلي في منصبه.
وأعلن "الحائلي" عدم ترشحه في انتخابات الاتحاد المقبلة.
واليوم الأحد، جدَّد لؤي ناظر، عضويته الذهبية في نادي الاتحاد تمهيدًا للترشح رسميًا لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.
ونشر حساب الاتحاد الرسمي عبر منصة "إكس" بيانًا قال فيه إن "لؤي ناظر سدَّد رسوم اشتراك العضوية الذهبية في الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء النادي الرياضية".
وأضاف: "عبدالله مشاط الرئيس التنفيذي ثمَّن هذا الدعم غير المستغرب من لؤي ناظر، مع الترحيب بكافة الأعضاء الراغبين للانضمام إلى العضوية بكافة فئاتها".
وكان لؤي ناظر المرشح الوحيد على رئاسة مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد هذا الصيف.
ورفع عدد من جماهير نادي الاتحاد لافتات تطالب بعودة لؤي ناظر في إحدى مباريات الفريق أخيرًا.
ويتمتع "ناظر" بشعبية جارفة بين جماهير نادي الاتحاد، وسبق أنْ تولَّى رئاسة الاتحاد في ظروف عصيبة، في موسم 2018-2019، إذ كان الفريق في منطقة الخطر (المركز الأخير) بجدول الدوري السعودي، ونجح بقيادته إلى بر الأمان.