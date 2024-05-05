تحرُّك رسمي من لؤي ناظر تجاه الاتحاد السعودي

وأعلن لؤي ناظر ترشحه في انتخابات الاتحاد؛ مع تأكد عدم استمرار الرئيس الحالي أنمار الحائلي في منصبه.

وأعلن "الحائلي" عدم ترشحه في انتخابات الاتحاد المقبلة.

واليوم الأحد، جدَّد لؤي ناظر، عضويته الذهبية في نادي الاتحاد تمهيدًا للترشح رسميًا لرئاسة النادي خلال الفترة المقبلة.

ونشر حساب الاتحاد الرسمي عبر منصة "إكس" بيانًا قال فيه إن "لؤي ناظر سدَّد رسوم اشتراك العضوية الذهبية في الجمعية العمومية لمؤسسة أعضاء النادي الرياضية".

وأضاف: "عبدالله مشاط الرئيس التنفيذي ثمَّن هذا الدعم غير المستغرب من لؤي ناظر، مع الترحيب بكافة الأعضاء الراغبين للانضمام إلى العضوية بكافة فئاتها".