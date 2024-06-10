أسطورة ألمانيا يصدم توني كروس بتصريح مثير قبل آخر ظهور له مع المنتخب

استبعد نجم منتخب ألمانيا السابق، وقائده في يورو 2008 ينس ليمان، أن يراهن منتخب بلاده على لقب أمم أوروبا 2024 على الرغم من أنه سيكون صاحب الضيافة في البطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.

وتلعب ألمانيا، صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب الأوروبي في المجموعة الأولى مع منتخبات إسكتلندا والمجر وسويسرا، وتستهل الدور الأول بملاقاة إسكتلندا يوم الجمعة المقبل في افتتاح البطولة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.

وقال ينس ليمان، الحارس السابق للمانشافت في تصريحات صحفية، إن "الدور نصف النهائي هو أقصى ما يمكن الوصول إليه بالنسبة لألمانيا في اليورو، لقد قدموا مباريات ودية سيئة في الفترة الماضية، شاهدت منتخبا غير قادر على فرض ألوانه حتى بوجود توني كروس الذي قاد ريال مدريد لإحراز الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي".