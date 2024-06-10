أسطورة ألمانيا يصدم توني كروس بتصريح مثير قبل آخر ظهور له مع المنتخب
استبعد نجم منتخب ألمانيا السابق، وقائده في يورو 2008 ينس ليمان، أن يراهن منتخب بلاده على لقب أمم أوروبا 2024 على الرغم من أنه سيكون صاحب الضيافة في البطولة التي تنطلق يوم الجمعة المقبل.
وتلعب ألمانيا، صاحبة الرقم القياسي في التتويج باللقب الأوروبي في المجموعة الأولى مع منتخبات إسكتلندا والمجر وسويسرا، وتستهل الدور الأول بملاقاة إسكتلندا يوم الجمعة المقبل في افتتاح البطولة على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ.
وقال ينس ليمان، الحارس السابق للمانشافت في تصريحات صحفية، إن "الدور نصف النهائي هو أقصى ما يمكن الوصول إليه بالنسبة لألمانيا في اليورو، لقد قدموا مباريات ودية سيئة في الفترة الماضية، شاهدت منتخبا غير قادر على فرض ألوانه حتى بوجود توني كروس الذي قاد ريال مدريد لإحراز الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا خلال الموسم الماضي".
وأضاف ليمان: "من الصعب أن نتكهن بما يمكن أن يكون عليه أداء ألمانيا خلال بطولة يورو 2024، لأن نتائجهم كانت فظيعة حقا في الفترة الأخيرة، لقد أفلتوا من الهزيمة على يد فرنسا وهولندا في مارس الماضي، بالنسبة لي، أصبحت هذه النتائج أمرا عاديا للغاية بسبب النتائج السيئة".
وتابع: "لكن لم يتغير الكثير، لقد لعبنا بطريقة مختلفة حتى بعد عودة توني كروس من الاعتزال، لا أرى أن هذا المنتخب قادر على أن يفعل الشيء الكثير في البطولة، لقد كان كروس حاضرا في البطولات الأربع الأخيرة التي لعبناها وخرجنا بشكل مهين، لذلك لا ينبغي الاطمئنان كثيرا لتلك العودة، لأنه لن يستطيع أن يغير الكثير من الأشياء."
ورغم إقراره بأن منتخب ألمانيا يضم عددا من المواهب الشابة التي ستحظى بفرصة المشاركة في النهائيات، إلا أن الحارس الذي كان أكبر لاعب في تاريخ يورو يخوض الدور النهائي وذلك في نسخة 2008 وخسر اللقب آنذاك أمام إسبانيا، يرى أن "ألمانيا لن تتخطى على الأكثر، نصف النهائي".
يشار إلى أن توني كروس أعلن اعتزاله اللعب نهائيا مباشرة بعد مشاركة منتخب بلاده في النهائيات القارية، بعد أن عاد من قرار الاعتزال في وقت سابق من العام 2022.