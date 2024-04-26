الهلال يتلقى ضربتين قويتين قبل مواجهة الفتح

يذكر أن الهلال كان يطمح لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد الخسارة في النهائي العام الماضي لكنه اصطدم بالعين الإماراتي لينهي آماله وتتحول أنظار الفريق لحسم الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم.

ولم يتمكن الهلال من تعويض خسارته 4-2 في الإمارات وفاز 2-1 فقط في ملعب المملكة أرينا ليترك بطاقة بلوغ النهائي للعين، وتتحطم رغبة المدرب جورجي جيسوس في الفوز بالبطولة القارية.

وستكون مواجهة الفتح يوم الجمعة هي أولى المباريات في رحلة حسم الدوري الذي يتصدره الهلال وله 77 نقطة متقدما بفارق تسع نقاط عن النصر مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق المدرب جيسوس أمام الأهلي.

وبعدما توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية عند 34 مباراة في كل المسابقات، بعد الخسارة من العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، يبحث الهلال عن استكمال سلسلة الانتصارات المحلية والممتدة منذ التعادل مع ضمك في سبتمبر أيلول 2023.

وربما يجد الفريق فرصة للتعافي من خسارة اللقب الآسيوي أمام الفتح، السادس وله 40 نقطة والفائز ثلاث مرات في آخر أربع مباريات بالدوري، قبل أن يواجه الاتحاد في قبل نهائي كأس ملك السعودية التي يتطلع للحفاظ على لقبها.