الهلال يتلقى ضربتين قويتين قبل مواجهة الفتح
تلقى نادي الهلال صدمة قوية، قبيل مواجهة الفتح، غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
وأنهى الهلال تدريبات لمواجهة الفتح مساء اليوم الخميس بقيادة خورخي جيسوس المدير الفني البرتغالي، بعد الإقصاء من بطولة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي.
وتأكد غياب ألكسندر ميتروفيتش وسالم الدوسري، وأخيرًا مالكوم بسبب إصابات مختلفة للثلاثي، ستبعدهم عن المواجهة المرتقبة غدًا.
وقال الهلال عبر منصة "إكس": "أوضحت الأشعة التي أجراها سالم الدوسري تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.. سيخضع الدوسري لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد لخمسة أسابيع".
كما اشتكى البرازيلي مالكوم من شعوره بآلام في مفصل القدم.
وأخيرًا يفتقد الهلال لخدمات الهداف الصربي ألكسندر ميتروفيتش بسبب الإصابة.
يذكر أن الهلال كان يطمح لاستعادة لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد الخسارة في النهائي العام الماضي لكنه اصطدم بالعين الإماراتي لينهي آماله وتتحول أنظار الفريق لحسم الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم مع تبقي ست مباريات على نهاية الموسم.
ولم يتمكن الهلال من تعويض خسارته 4-2 في الإمارات وفاز 2-1 فقط في ملعب المملكة أرينا ليترك بطاقة بلوغ النهائي للعين، وتتحطم رغبة المدرب جورجي جيسوس في الفوز بالبطولة القارية.
وستكون مواجهة الفتح يوم الجمعة هي أولى المباريات في رحلة حسم الدوري الذي يتصدره الهلال وله 77 نقطة متقدما بفارق تسع نقاط عن النصر مع تبقي مباراة مؤجلة لفريق المدرب جيسوس أمام الأهلي.
وبعدما توقفت سلسلة الانتصارات المتتالية عند 34 مباراة في كل المسابقات، بعد الخسارة من العين في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال آسيا، يبحث الهلال عن استكمال سلسلة الانتصارات المحلية والممتدة منذ التعادل مع ضمك في سبتمبر أيلول 2023.
وربما يجد الفريق فرصة للتعافي من خسارة اللقب الآسيوي أمام الفتح، السادس وله 40 نقطة والفائز ثلاث مرات في آخر أربع مباريات بالدوري، قبل أن يواجه الاتحاد في قبل نهائي كأس ملك السعودية التي يتطلع للحفاظ على لقبها.