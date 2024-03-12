غضب كبير تجاه جون سينا بعد ظهوره عاريا

أبدى العديد من المتابعين غضبا كبيرا تجاه الممثل ونجم المصارعة الحرة، الأمريكي جون سينا، بعد ظهوره عاريا على خشبة المسرح أثناء البث التلفزيوني لتقديم جوائز الأوسكار.

وقام مقدم الحفل جيمي كيميل بمشاركة القليل عن تاريخ جوائز الأوسكار، مشيراً إلى حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 1974 عندما ركض شخص عار عبر المسرح، وقال كيميل مازحا: "هل يمكنكم أن تتخيلوا لو كان رجل عارٍ يركض عبر المسرح اليوم؟ ألن يكون هذا جنوناً؟".

ومن زاوية المسرح، أطل سينا برأسه وأخبر كيميل أنه لا يريد "القيام بالجزء المتعلق بالشخص العاري بعد الآن".