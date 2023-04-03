إشارته أثارت جدلا.. هل خاض جون سينا آخر معاركه في الحلبة؟ (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لأسطورة مصارعة المحترفين جون سينا قبل تسديد ضربة لمنافسه أوستن ثيري خلال منافسات الليلة الأولى من ريسلمانيا 39 وكأنه يودع الجماهير.

وتمكن أوستن ثيري من الفوز على سينا، حيث سدد له ضربة قوية، مستغلًا سقوط الحكم أرضًا وعدم رؤيته لما يحدث، ومن ثم نجح ثيري في إخضاع سينا وتثبيت أكتافه والفوز بالمباراة ليحتفظ بلقب "بطل أمريكا".

وكان سينا قادرا على التغلب على ثيري لولا خطأ الحكم وعدم انتباهه، لكن الأمر الأكثر أهمية للجماهير كان إشارة جون سينا التي أثارت جدلا.