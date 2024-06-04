الاتحاد السعودي يقترب من الإعلان عن صفقتين

ونجحت إدارة الاتحاد في تمديد إعارة الغامدي، لمدة موسم إضافي، لكنها لم تفعّل بند الشراء في عقد الثنائي الموسى والغامدي حتى نهاية المدة المسموحة، وهي يوم 31 مايو الماضي.

وأوضح خالد الرشيد، الصحفي في جريدة "الرياضية"، عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، أنه يُنتظر أن يعلن فريقا الاتحاد والاتفاق، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن صفقتي إتمام شراء عقدي الموسى والغامدي.

يذكر أن صفقة الموسى كانت قد تعطلت؛ بسبب طلب إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع مدالله العليان لاعب الاتحاد، بالإضافة إلى مقابل مادي؛ من أجل التنازل عن اللاعب.