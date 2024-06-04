الاتحاد السعودي يقترب من الإعلان عن صفقتين
كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الاتحاد السعودي تقترب بقوة من إعلان إتمام صفقتي التعاقد مع أحمد الغامدي وسعد الموسى، لاعبي الفريق الأول بنادي الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكانت إدارة "العميد" تعاقدت مع ثلاثي الاتفاق أحمد الغامدي وسعد الموسى وحامد الغامدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع أحقية الشراء.
ونجحت إدارة الاتحاد في تمديد إعارة الغامدي، لمدة موسم إضافي، لكنها لم تفعّل بند الشراء في عقد الثنائي الموسى والغامدي حتى نهاية المدة المسموحة، وهي يوم 31 مايو الماضي.
وأوضح خالد الرشيد، الصحفي في جريدة "الرياضية"، عبر حسابه على منصة "إكس"، مساء الثلاثاء، أنه يُنتظر أن يعلن فريقا الاتحاد والاتفاق، خلال الساعات القليلة المقبلة، عن صفقتي إتمام شراء عقدي الموسى والغامدي.
يذكر أن صفقة الموسى كانت قد تعطلت؛ بسبب طلب إدارة نادي الاتفاق التعاقد مع مدالله العليان لاعب الاتحاد، بالإضافة إلى مقابل مادي؛ من أجل التنازل عن اللاعب.